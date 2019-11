Viskerblade er ikke bare viskerblade – lær de forskellige typer at kende

SPONSORERET INDHOLD Som bilejer er du helt sikkert udmærket klar over den store mængde vedligeholdelse, der regelmæssigt er forbundet ved at have en bil. Netop fordi der er så mange ting at holde øje med, så kan man nemt komme til at overse ens viskerblade.

I Danmark regner det temmelig meget. Så man kan på mange måder argumentere for at viskerbladene er endnu vigtigere herhjemme end i lande, hvor det ikke regner så meget.

Regelmæssig udskiftning

Det anbefales derfor af mange mekanikere, at man som dansker regelmæssigt udskifter ens viskerblade. Faktisk anbefales det at man udskifter dem omtrent hver halve eller hele år. Når dette så er sagt, så kan man af og til godt forledes til at tro, at dette blot er et salgstrick, der handler om at få os til at skifte viskerblade langt oftere end nødvendigt. Men hvad skal man her tro? En ting er sikkert, og det er at der findes visse typer viskerblade, der er mere holdbare end andre.

F.eks. vil viskerblade i silikone typisk holde betydeligt længere end de traditionelle gummiblade. Og i så tilfælde kan det rent faktisk godt være, at man netop ikke behøver at udskifte sine viskerblade nær så ofte, som det anbefales af ens mekaniker. Det vil i denne forbindelse derfor være en god idé, at tage et nærmere kig på de forskellige typer viskerblade, så man derved kan komme et skridt nærmere på sandheden. Hvis dette har vakt din nysgerrighed, så anbefales det at du bruger lidt tid hos FDM, hvor du kan læse mere om viskerblade og meget meget mere.

De forskellige typer viskerblade

Som sagt findes der en række forskellige viskerblade man som bilejer kan vælge imellem. Fra traditionelle ramme viskerblade, vinter viskerblade og Beam viskerblade; der er såmænd nok at vælge imellem.

Ramme viskerblade

Denne type viskeblade er langt de mest almindelige viskerblade herhjemme (og i udlandet). Dette skyldes først og fremmest deres ganske overkommelige pris – og selvfølgelig også deres store udbredthed hos de diverse forhandlere. Ramme viskerblade vil typisk være fremstillet i gummi, og vil desuden ofte være hærdede (halogen hærdet kaldes dette også). Som du måske nok har på fornemmelsen, så vil et ramme viskerblad med hærdet gummi typisk holde en kende længere.

Vinter viskerblade

Vinter viskerblade er som navnet antyder, et viskerblad der er specielt designet til at kunne håndtere vinterbetingelser. Vinter viskerblade har den store fordel fremfor almindelige viskerblade, at de leveres med en særlig beskyttende gummi skal. Denne gummi skal har til formål at holde både is og sne væk fra selve bladene.

Med vinter viskerblade på dine for- og bagruder er du nu garderet imod selv den koldeste vinter, og du kan på viskerblade fronten derfor ånde lettet op. Dine viskerblade vil i hvert fald ikke svigte dig, selvom din motor måske vil.

Beam viskerblade

De såkaldte Beam viskerblade adskiller sig fra de andre typer viskerblade på denne liste ved, at de er fremstillet i ét enkelt stykke. Netop designets enkelthed giver et viskerblad, der ikke er så tilbøjeligt til at gå i stykker, hvilket til gengæld giver dem en længere levetid.

Beam viskerblade fremstilles typisk i dobbeltlags gummi eller silikonegummi, og undersøgelserne taler deres tydelige sprog. Et silikonegummi viskerblad kan faktisk holde op til dobbelt så længe som traditionelle viskerblade. Dog skal man være bevidst om, at kvalitet og pris ofte hænger sammen. Et Baem viskerblad vil derfor typisk være en kende dyrere end både ramme og vinter viskerbladet. Du kan finde dine nye viskerblade på siden Autodoc.dk.

De andre viskerblade på markedet

Selvom de tre ovenstående viskerblade udgør langt størstedelen af de viskerblade, der sælges herhjemme, så findes der dog andre typer. I dag findes der sågar viskerblade der kan opvarmes, hvilket selvfølgelig er rigtig gode nyheder til de rigtig kolde vintermorgener.

Desuden kan man også købe viskerblade, der leveres med en såkaldt ”skrubbefunktion”. Denne type viskerblade er designet med to blade med små trekantede skrubbeelementer, der på effektiv vis kan fjerne overskydende snavs, vand, sne og andre forhindringer for dit fulde udsyn.