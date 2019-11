Vigtig sejr til Rødovre

Jacob Pyndt oplevede en lang fight mod Jonathan Sund Nordahl Foto: Privat

tennis Der blev sat fem points sat ind på Rødovres konto, da herreholdet spillede ude mod Hillerød Tennisklub i 1. division Øst for herrer i lørdags.

Af Peter Fugl Jensen

Tre hold har skilt sig ud i 1. division, som oprykningskandidater til den landsdækkende elitedivisionen, men det er ikke Rødovre, der er et af fem hold, som må erkende, de skal kæmpe for at undgå degradering.

Det gælder også Hillerød, der lå over Rødovre i tabellen, før de to holds møde i weekenden og derfor var sejren til Rødovre på 1:5 særdeles vigtig.

Rødovres cheftrænere er klare i mæglet, når det gælder indendørs-sæsonen.

”Vi ved, der er tre kandidater til oprykning, nemlig Birkerød, Ryvang og KFUM. Disse tre hold har lagt afstand til de øvrige hold. Der kommer muligvis to nedrykkere fra elitedivisionen denne vinter, hvorfor der kan blive tre nedrykkere fra 1. division mod normalt to. Det betyder, at de nederste fem hold, inklusiv os selv, skal kæmpe for at undgå nedrykning,” siger trænerduoen Einer Schwarz og Marcin Gosieniecki.

Rødovre har spillet mod de fire øverste hold og har opnået 9 points, der rækker til en femteplads. Stillingen kan ses nederst på siden.

”Derfor drejer det sig om i at besejre holdene nederst i tabellen med mest muligt,” slår trænerne fast.

Kampene afvikles den 1. februar mod Øresund ude, den 29. februar mod Kløvermarken hjemme og allersidst den 14. marts ude mod B 93.

Sejrede for første gang

I weekendens sejr tilspillede Wolmar Boris-Möller sig den første sejr, da han vandt med 2:0. Det blev også til den sejr til Jacob Pyndt, der ligeledes vandt med 2:0.

Schwarz-brødrene var begge i match tiebreak. Jonas vandt 10:6, mens Rasmus tabte 7:10 til Philip Scheuer-Larsen.

I 1. doublen vandt Jonas Schwarz og Marcin Gosieniecki 6:3, 6:4 over Jonathan Sund Nordahl og Philip Scheuer-Larsen. Hillerød scratchede i 2. herredouble, så den samlede sejr blev 5:1.

Stillingen efter 4 kampe ser således ud: