Vi skal turde grine af sex

På sin Instagramprofil har Camillavlindholm spurgt tusinder af brugere, hvad de mangler at vide om sex. Det kommer der et sjovt foredrag ud af på lørdag på Valhøj Skole - og du kan komme gratis med. Se mere om Camilla på camillalindholm.dk. Foto: Presse

Sex og sunhed Vi skal blive bedre til at grine af sex og gøre vores seksualitet til noget naturligt at snakke om, mener Camilla V. Lindholm fra Kvindekollektivet. På lørdag snakker hun om kærlighed til kroppen på en måde, der får din indre twerker til at ryste røv af grin.

Af André Bentsen

“Penisser er lige så sjældent stive, som bryster er symmetriske.” Til gengæld kan skamlæber godt blive rigtig store og så skal vi huske at elske dem alligevel og grine af alle de ting, vi tror er akavede og unormale, for det er de slet ikke. Det mener i hvert fald instagrammeren Camillia Lindholm, der er en af foredragsholderne til Sexucational Celebration – festen om kærlighed og sex, der rammer festsalen på Valhøj Skole på lørdag fra klokken 18.30 og frem.

Her vil Camilla, der er kendt fra TV og de sociale medier, som en selvbevidst del af Kvindekollektivet, tage hul på en diskussion, som politikkere og lærere bør tage ad notum, hvis de vil løse en kæmpe udfordring for en hel generation.

Mangelfuld seksualundervisning

Nemlig, at vi i den grad mangler seksualundervisning i skolerne, og at vi som samfund svigter hele årtier af unge, når vi sender dem i hænderne på pornoindustrien fordi vi er for bange for selv at tale om de mest naturlige ting i verden; sex og kærlighed.

”Seksualundervisningen er for mangelfuld. Mange får det ikke engang i skolen, og hvis de gør, er det deres egen lærer, der står og er utilpas, fordi hun også har eleverne i geografi lige bagefter. Det forstår jeg egentlig godt, og derfor skal vi alle anerkende, at vi er seksuelle væsener fra vi bliver født, til vi dør, og tage det her alvorligt,” siger Camilla og tilføjer:

”Når man ikke snakker med andre om de ting, man er usikker på, søger man på nettet, og så ender man på en pornohjemmeside, der er langt fra virkeligheden. Unge mennesker kan ikke skelne mellem de ting og får et forkert billede af sig selv, af andre og af kærlighed.”

Humor og uperfekte mennesker

På lørdag vil Camilla tage udgangspunkt i sig selv og sine egne oplevelser – også de akavede. For det er med til at skabe tryghed omkring emnet, at man har en humoristisk tilgang, mener Camilla, der gerne vil have vi alle kommer i øjenhøjde med andre uperfekte mennesker.

”Der er mange, der synes, at sex skal være en privat snak, og det er også fint, men hvis man går med ting, der ikke føles rare, fordi man ikke tør snakke med nogen om det, er det vigtigt, at der er arrangementer som det på lørdag, der tør sætte fokus på et vigtigt område,” siger Camilla, der spurgte de flere tusinder af brugere på hendes Instagramprofil, hvad de helst ville snakke om sådan en dag.

”De fortæller åbent om deres udfordringer med ting, der er tabuiseret og de fleste unge siger, de mangler steder, man kan gå hen og være sig selv. Mange har endnu ikke været seksuelt aktive i gymnasiet, mange spørger om kønsbehåring og hvordan og hvor meget man skal onanere. Det er vigtigt ikke at finde svar på de spørgsmål på en pornohjemmeside,” understreger hun.

Mænd skal også snakke om fiaskoer

Det er ikke fordi, hun kommer fra Kvindekollektivet, men den snak, som der foregår i omklædningsrummet i B77, som er med til at arrangere festen på lørdag, frygter hun mest handler om alle de positive sider ved sex og kærlighed.

”Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg kan godt blive bange for, at der ikke bliver snakket så meget om de gange fyrene har svært ved at holde en erektion og hvor presset de føler, de er til at præstere under sex hele tiden,” siger hun og tilføjer:

”Derfor er det uhyre vigtigt, at vi tør skabe et åbent rum, hvor den slags ting bliver mulige at snakke om. Også for drengene i omklædningsrummet til fodbold.”