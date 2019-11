Tror på ny sortrekord i centeret

Charlotte Andersens mavefornemmelse er klar. Fredag den 29. november 2019 bliver den mest besøgte dag i Rødovre Centrums historie. Foto: Arkiv

black friday Siden 2015 har Rødovre Centrum hvert år på Black Friday slået centerets egen rekord for antallet af besøgende på én dag. ”Og min mavefornemmelse siger mig, at vi slår rekorden igen i år,” siger centerets marketingdirektør Charlotte Andersen.

Af Christian Valsted

Fakta Besøgende i RC på Black Friday 2015 - 55.835

2016 - 57.541

2017 - 60.408

2018 - 64.464

Der bliver med statsgaranti et mylder uden lige, når butikkerne i Rødovre Centrum på fredag tænder dankortterminalerne for gør sig klar til en 16 timers lang shoppedag.

Centeret har på Black Friday åbent fra klokken 8 om morgenen og helt frem til midnat og i centerforeningen ser marketingdirektør Charlotte Andersen frem dagen, som hun selv kalder for en festdag.

“Alle venter på Black Friday og jeg er sikker på det bliver en fantastisk dag og aften med gode tilbud og musik i centeret,” siger Charlotte Andersen med henvisning til de fire artister der spiller på Festpladsen i løbet af aftenen.

Rødovre Centrum udvidede sidste år åbningstiderne på Black Friday, så centeret havde åbent helt til midnat og det kunne ses på besøgstallet der kom helt op på rekordhøje 64.464 personer, hvilket er det højeste antal besøgende for én enkelt dag i centerets 53 årige historie.

Selv ikke de travleste dage i julen nærmer sig besøgstallene på Black Friday og Charlotte Andersen har en fornemmelse af at rekorden bliver slået i år.

”Ja, det tror jeg den gør. Intern har vi en konkurrence om, hvem der kommer tættest på det rigtige besøgstal og jeg vil godt afsløre, at jeg har gættet på et højere tal end rekorden,” siger Charlotte Andersen.

Tag bare bilen

Med 3250 gratis parkeringspladser skulle det være til at få en p-plads i de tidligere morgentimer, mens det senere på dagen må forventes at bilister må væbne sig med en smule mere tålmodighed. Ifølge Charlotte Andersen er der dog ingen grund til at lade bilen blive derhjemme.

”Vi havde ikke de store problemer med afviklingen af trafikken sidste år på Black Friday og igen i år har vi parkeringsvagter ude, der sørger for at få det rigtige flow og at guide bilisterne hen til de ledige pladser. Hvis man er ude og shoppe på Black Friday er det også irriterende, hvis man ikke har bilen med og vi har jo gratis parkering, så det synes jeg kunderne skal udnytte,” siger Charlotte Andersen.