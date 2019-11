Theo X: Kys den du har lyst til

Med gode melodier og ærlige historier, der sitrer af lidenskab har Theo X allerede skabt sig et stort navn på den Københavnske dansescene. Nu skifter han Go’ Morgen Danmark og Kronprinsens fødselsdag ud med stor gratis fest i Rødovre lørdag den 23. november. Foto: Andreas Anderson

Sex og sundhed Unge skal blive bedre til at elske sig selv og hinanden, mener kendt musiker, der har spillet for selveste Kronprinsen og nu bryder tabuer om sex til stor fest i Rødovre.

Af André Bentsen

Det kan godt være, at rytmesmeden Theo X er vant til at spille for 20.000 mennesker, når han rejser rundt i hele Verden som ambassadør for World Pride, men den kendte musiker glæder sig på mange måder lige så meget til intimkoncerten på Valhøj Skole den 23. november.

Theo var selv 10 år om at springe ud af skabet og vil gerne bakke op om arrangementet Sexucational Celebration, fordi det kan give unge mennesker selvtillid nok til at hjælpe hinanden med at elske sig selv.

”Jeg blev solgt på, at projektet var rettet mod unge mennesker og samtalen mod mange ting, som er tabu for alt for mange,” siger Theo, der selv skriver sange om kærlighed og selvtillid blandt unge.

”Unge i dag har det vildt hårdt, og også meget hårdere, end hvad nødvendigt er. Der er brug for den her slags fester, der viser, at vi alle er ens, selvom vi er forskellige,” understreger Theo.

Han er i dag ambassadør for Pride og kendt for flere hitsange, der er så gode, at han optrådte for Kronprinsens private 50 års fødselsdag.

Brugte musik til at springe ud

Nogle af de koncerter, han holder, har mere end 20.000 gæster, men alligevel glæder han sig voldsomt til festen i Rødovre, der er et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Boldklubben B77 med hjælp fra lokalavisen.

”Jeg kan godt lide, hvis man må være en lille smule fræk og det kan man når det bliver intimt i sådan en festsal, hvor der er plads og rum til at kigge hinanden i øjnene,” siger Theo X, der selv brugte musikken som springbræt til at springe ud som homoseksuel.

”Da jeg startede Theo X gad jeg ikke lyve mere. Det havde jeg gjort meget som ung, men på et tidspunkt fik jeg selvtillid nok til, at jeg ikke længere gad at lyve og synge om piger og fisse. Jeg havde brug for at sige boy og ’man’ i mine tekster. Det gav mig en kæmpe befrielse, som jeg håber at festen kan være med til at andre også finder,” siger han og tilføjer, at det er svært at skille sig ud, når man er ung og alene med sine tanker.

”Når man er ung, er man bange for at være anderledes. Faktisk er det værste, man kan være, at være anderledes. Man spejler sig i sine venner og selvom jeg godt vidste, at jeg var homo, da jeg var 16, kunne jeg ikke spejle mig i det. Det havde helt klart hjulpet med venner, der snakkede bedre sammen og ikke stod med store arme og snakkede i floskler, men bare sagde til hinanden; Hey, jeg er din kammerat; jeg synes du er fantastisk, som du er,” siger han og tilføjer:

”Hvis unge hjælper hinanden med selvtilliden, så er det lige meget, hvem du holder af og elsker, så tør du godt kysse den, du har lyst til.”

Stop med betonlebber

Netop fordi det stadig er så stort et tabu at snakke åbent om sine følelser og lyster, håber Theo, at flere unge vil stoppe med at bruge sex og køn, som bandeord.

”Der er stadig alt for mange, der bruger ’bøsse’ og ’betonlebbe’ som skældsord. Det synes jeg, vi skal stoppe med det samme og så sige fucking røvhul eller noget andet, når vi er sure på hinanden. Hvis vi bliver bedre til at snakke om de ting, der skiller sig ud, bliver det også nemmere at skille sig ud selv. Vi er ikke skide perfekte, som dem vi ser på instagram, men jo mere vi snakker om de ting vi døjer om, jo nemmere bliver det, fordi jo mere finder vi ud af, at vi ikke er alene.”