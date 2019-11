Tal om anoreksi

ANOREKSI: Der er al god grund til at tage anoreksi alvorligt. Nu er der møde om sygdommen, der rammer flere og flere unge. Især piger. Foto: SignElements

Sundhed Op imod hver sjette unge piger lider på et tidspunkt i deres liv af en spiseforstyrrelse. Rigtig mange af dem anoreksi. Derfor holder pædagog og politiker, Kenneth Rasmussen sammen med SF nu stort temamøde, hvor du kan møde to anoreksiramte piger.

Af André Bentsen

Hvordan har du det indeni? Det spørgsmål burde flere forældre måske stille deres børn i disse dage. Alt for mange unge mennesker har nemlig så ondt i livet, at det ender i en spiseforstyrrelse.

Det kan ifølge SF Rødovre skyldes det store pres, der lægges på dem allerede fra børnehaven og frem gennem skolen. Nogle af dem ender ud i en psykisk lidelse som stress, angst, depression eller spiseforstyrrelse.

Derfor vil partiet med spidskandidat Kenneth Rasmussen i spidsen torsdag den 28. november invitere til et stort møde om anoreksi.

Her skal der snakkes om anoreksi blandt unge sammen med to piger, der selv stadig kæmper med deres anoreksi.

”Men som er kommet på langt bedre spor efter at have været indlagt på daghospitalet på Bispebjerg,” siger Kenneth Rasmussen.

Udover de to unge piger, vil der også være forældre til unge med spiseforstyrrelser, samt to af behandlerne fra daghospitalet, som vil hjælpe tilhørerne med at forstå sygdommen.

”Der vil også være tid til spørgsmål, hvis det skulle komme,” lover Kenneth Rasmussen og giver ordet til Signe, der er en af de to piger:

”Jeg husker tydeligt til min første samtale, hvor Joy siger, ‘’her snakker vi ikke om mad og vægt, men hvordan du har det indeni’. Porten gik man fra, at være bare en patient, til at være et menneske ligesom alle andre,” husker Signe.

Men hun er ikke den eneste, der skal huske. Hun minder læserne om, at anoreksi kan ramme alle.

Kan ramme alle

Noget Kenneth Rasmussen, som pædagog kan nikke genkendende til.

”Selvom du måske har et barn i børnehaven lige nu og ikke lige kan se hvad du dog skulle have med det her emne at gøre. Så kunne det måske være rart for dig, at høre historier fra andre, så du måske kan være forberedt på tegnene inden det går galt, ligesom det gjorde for disse unge,” siger han og tilføjer:

” Anoreksi er et stort problem, der ikke rigtig bliver talt om. Da vi fik kontakt til disse 2 seje piger, kunne jeg ikke stå for at lave et temamøde for at få emnet op til overfladen. Jeg har som pædagog mødt flere unge, der viser tegn på anoreksi, så min profession som pædagog gør selvfølgelig, at emnet er vigtigt for mig.”

Alle er velkomne på dagen, der formentlig holdes på Tinderhøj Skole fra klokken 19 til 21, men måske rykkes til Islev Bibliotek Trekanten.

”Man behøver ikke være pårørende eller selv være syg. Man kan bare være nysgerrig og ville høre om det fra dem som står med det til hverdag. Man møder bare op i festsalen. Vi håber på, at se jer,” lyder det fra SF Rødovre.