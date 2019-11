Sygefraværet stiger og det koster kassen

En oversigtsrapport over sygefravær for hele Rødovre Kommune viser, at det gennemsnitlige antal sygedage er 12,4 per årsværk. Foto: SignElements

host host Rødovre Kommune har tidligere været højdespringer i statistikken over sygefravær for kommunens ansatte, men i de sidste 12 måneder har sygefraværet været stigende.

Af Christian Valsted

Fakta Fagområder med højest fravær de sidset 12 måneder

Dagtilbudsområdet 6,0 procent

Ældre- og Handicapafdelingen 5,8 procent

Vej og Park 4,9 procent

Børne- og Kulturforvaltningens administration 4,9 procent

Børne- og Familieafdelingen 4,9 procent Kilde: Rødovre Kommune

Rødovre Kommune har siden 2011 arbejdet målrettet på at nedbringe det kommunale sygefravær og efter en længere årrække, hvor det blandt andet lykkedes at sænke det samlede sygefravær for kommunens godt 3100 ansatte, viser den seneste sygefraværsstatistik, at der desværre bliver hostet mere og arbejdet mindre på de kommunale arbejdspladser.

Tal fra 3. kvartal 2019 viser, at fraværet er steget med 13,5 procent i forhold til samme periode sidste år og samlet set er er sygefraværet de sidste 12 måneder steget til 4,8 procent, hvilket er over kommunens samlede målsætning om et fravær på 4,5 procent.

Der er ikke en entydig forklaring på stigningen og på rådhuset følger Rødovre Kommunes økonomi- og personaledirektør, Nikolaj Weyser Mortensen, udviklingen tæt.

”Det er altafgørende, at der bliver holdt fokus på sygefraværet. Det er vigtigt, vi har en kultur, hvor vi kan tale åbent om sygefraværet og at vi tager tingene i opløbet med dialog og opfølgning. Det er en ledelsesopgave og vi har forskellige greb til at nedbringe fraværet, men helt overordnet er det universelle greb at holde fokus,” siger Nikolaj Weyser Mortensen,

Rødovre Kommune har tidligere haft fokus på at tage potentielt langvarig sygdom i opløbet og der er god grund til at have et målrettet blik på udviklingen. Sygefraværet de sidste 12 måneder svarer nemlig til, at 148 fuldtidsmedarbejdere ikke møder på arbejde hver dag.

Da det tilbage i 2014 lykkedes kommunen at sænke sygefraværet med 15 procent, svarede det til en økonomisk gevinst på godt 15 millioner kroner i arbejdstid.