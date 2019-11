Svært i Aalborg

Andre Pison skabte fornyet spænding med sin scoring til 3-2 i kampen mod Aalborg Pirates. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls, at få point med hjem fra Bentax Isarena, da det blev til et 7-3 nederlag mod Metal Ligaens suveræne tophold Aalborg Pirates, der endnu ikke har mistet point på egen is, i denne sæson.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Aalborg Pirates, uden Julius Nyquist, Matt O’Connor, Nicklas Carlsen, Kasper Jensen og Frederik Kaels.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Magnus Wolff som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Christoffer Frænell, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jonas Sass

Anden kæde: Miro Keskitalo, Lasse Mortensen, Marko Virtala, Teemu Virtala, Mads Eller

Tredje kæde: Kasper Larsen, Marco Illemann, Andre Pison, Steffen Klarskov, Matthias Asperup

Fjerde kæde: Magnus Galby, Nikolaj Zorko, Thomas Olsen

Målløs første periode.

Det var et afbudsramt Mighty Bulls mandskab, der stillede op til kampen mod Metal Ligaens tophold. Aalborg Pirates.

”Tyrene” var sat under pres fra kampens start, hvor William Rørth blev testet. Efter fire minutter, måtte Kasper Larsen i tur i straffeboksen. RMB klarede frisag i boksplay. Efter syv minutter, fik ”Tyrene” en powerplay mulighed, hvor Marko Virtala havde RMBs første forsøg på Georg Sørensen i hjemmeholdets mål. Rødovre fik ikke scoret i overtalsspillet.

En første periode uden scoringer, hvor William Rørth præsterede tretten redninger.

Jysk føring efter anden periode.

Anden periode åbnede med en dobbelt udvisning, da Aalborgs Pierre-Olivier Morin fik 2+10 minutter for Boarding og RMBs Teemu Virtala 2 minutter for Roughing.

”Tyrene” kom fint ud til perioden. Efter fire minutter kom RMB foran 0-1, da Magnus Carlsen sendte en pasning fra Kim Johansson i nettet. Fem minutter senere udlignede Aalborgs Kirill Kabanov, og to minutter senere blev det 2-1 på Martin Højbjergs scoring.

Fem minutter inden periodepausen, fik Miro Keskitalo to minutter for Cross-Checking. Sebastian Bergholt havde flere forsøg i powerplay, men William Rørth forhindrede scoring.

Hektisk tredje periode.

Der var kun spillet halvandet minut af tredje periode, da Mikkel Højbjerg øgede til 3-1. Fem minutter senere, kom der ny spænding i kampen, da Andre Pison reducerede til 2-3. Spillet var netop sat i gang efter RMBs scoring, da det blev 4-2 på endnu en scoring af Mikkel Højbjerg. Midt i perioden fik Aalborgs Julian Jakobsen to minutter for Slashing. Efter et minuts powerplay, blev det 4-3 på en scoring af Virtala brødrene. Spændingen varede kort, da Aalborgs Olivier Hinse øgede til 5-3 to minutter senere. Da der resterede tre minutter, fik Christoffer Frænell to minutter for Hooking. Aalborgs Anders Krogsgaard øgede til 6-3 i powerplay.

I tiden 59:19 måtte Mads Eller tage plads i straffeboksen. Fire sekunder før slutfløjt, blev det 7-3 ved Thomas Spelling, på endnu en powerplay scoring.

RMBs næste kamp.

Fredag den 22. november kl. 19:30 mod Herlev Eagles i PM Montage Arena.