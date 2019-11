“Studieture er ikke præmier til politikerne”

I 2019 har Rødovre Kommunes seks politiske udvalg besøgt Trieste i Italien, Wigan i England, Hamborg og München i Tyskland og Reykjavik på Island. I faktakassen til højre kan du se, hvad turene har kostet. Foto: Brian Poulsen

studietur/retur: Rødovre Kommune landede ufrivilligt i lidt af en mediestorm efter en studietur med bøffer, rødvin og fadøls- lignende glæde i badetøj. Men hvorfor rejser lokalpolitikerne overhovedet ud af landet og hvad er formålet? Det har vi spurgt borgmester Erik Nielsen om.

Af Christian Valsted

Fakta Her har politikerne været på studieture Kultur- og Fritidsudvalget rejste fra den 17. til den 20. september til Reykjavik på Island. Fire lokalpolitikere og to embedsmænd deltog på turen. Samlet pris: 115.829,62 kroner. Det svarer til 19.304 kroner per deltager. Social- og Sundhedsudvalget rejste fra den 2. til 5. april til Trieste i Italien. Fem politikere og fire embedsmænd deltog på turen. Samlet pris: 103.265 kroner. Det svarer til 11.473 kroner per deltager. Beskæftigelsesudvalget rejste fra den 3. til 6. juni til Wigan i England. Fem politikere og tre embedsmænd deltog på turen. Samlet pris: 91.580 kroner. Det svarer til 11.447,50 kroner per deltager. Teknik- og Miljøudvalget rejste fra den 24. til 27. maj til Hamborg i Tyskland. Fem lokalpolitikere og seks embedsmænd deltog på turen. Samlet pris: 177.501 kroner. Det svarer til 16.136 kroner per deltager. Børne- og Skoleudvalget rejste fra den 23. til 26. april til München i Tyskland. Fire lokalpolitikere og fire embedsmænd deltog på turen. Samlet pris: 123.538 kroner. Det svarer til 15.442 kroner per deltager. Økonomiudvalget rejste fra den 6. til 8. februar til München i Tyskland. Fire lokalpolitikere og tre embedsmænd deltog på turen. Samlet pris: 103.531 kroner. Det svarer til 14.790 kroner per deltager. Kilde: Rødovre Kommune

Kultur- og Fritidsudvalgets tur til Island nåede både forsiden af formiddagspressen og internetpersonligheden Anders Hemmingsen, hvor udvalgsformand Lene Due (S) blev hængt ud for det famøse fadølscitat. Rødovre Kommune blev udstillet som en fattigkommune, der fråsede med pengene, men spørger man borgmester Erik Nielsen (S), er der på ingen måde tale om fråseri og han ærgrer sig over, selvom han ikke er overrasket, at studieturen til Island blev fremstillet som fråseri for borgernes skattekroner.

”Jeg kan godt forstå, at nogle har en interesse i at fremstille det som frås, da det tænder på misundelseskulturen, men jeg synes ikke, der er blevet fråset på Kultur- og Fritidsudvalgets tur til Island. Man skal selvfølgelig ikke ignorere diskussionen, men en tur i Den Blå Lagune (populært turistmål på Island, red.) er helt i orden. Når vores politiske udvalg er på studieture, må der gerne være et kulturelt indslag, hvis der er en særlig turistattraktion,” siger Erik Nielsen.

Mandskabspleje

I Rødovre har kommunens seks store politiske udvalg mulighed for at rejse på studietur én gang i hver valgperiode. Studieturene finder ofte sted i begyndelsen af valgperioden og i Rødovre Kommune rejses der ikke til destinationer udenfor Europa. Studieturene har, udover et fagligt sigte, også sociale aspekter, der skal forbedre det politiske arbejde på tværs af partiskæld. Der er ingen regler fra Indenrigsministeriet om, hvor mange penge, der maksimalt må bruges på en kommunal studietur og fra Kommunernes Landsforening er der heller ingen klare retningslinjer. Efter Brixtofte-sagen fra starten af 00’erne er der dog lokalt aftalt, at en studietur maksimalt må koste 20.000 kroner per deltager.

”Det er på min klare anbefaling, at udvalgene planlægger en studietur, der har relevans for det pågældende udvalg. Alle studieture har fagligt indhold, men det er også en social tur. De politiske udvalg er sammensat af politikere fra forskellige partier, som skal arbejde tæt sammen i valgperioden. Det er vigtigt, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen har et godt samarbejde og kan kommunikere med hinanden og der er studieturene gode.

Det lyder som om turene, er en form for rustur for lokalpolitikerne?

”Jeg vil mere kalde det en form for mandskabspleje,” siger Erik Nielsen, inden han fortæller om Økonomiudvalgets tur til tyske München, der havde det helt specifikke formål at se nærmere på mulighederne for fremtidige studieture for skoleeleverne i kommunens 8. klasser efter indførelsen af faget ’Teknologi og innovation’.

”Jeg havde en drøm om, at eleverne skulle til Silicon Valley (hovedsæde for mange højteknologiske firmaer i Californien i USA, red.), men da det ikke kunne lade sig gøre, kiggede vi rundt i Europa for at finde ud af, hvor rejsen i stedet kunne gå hen. I München besøgte vi den danske stats innovationscenter, kiggede på overnatningssteder til eleverne og undersøgte om det var logistisk muligt at få eleverne rundt. I budgettet for 2020 har vi lige aftalt, at München bliver destinationen,” siger Erik Nielsen.

Skal altid tænke sig om

På Kultur- og Fritidsudvalgets tur til Island var formålet blandt andet at hente inspiration til arbejdet med børn og unge i foreninger og klubber samt lære om Islands målrettede forebyggelsesindsats mod rygning, alkohol- og stofmisbrug blandt børn og unge. Turen vil dog nok blive husket for udvalgets tur til Den Blå Lagune og det halvpebrede restaurantbesøg.

Sociale indslag, som Erik Nielsen ikke mener tangerer fråseri. Alligevel mener han, at turen giver stof til eftertanke.

”Jeg forventer, at politikerne og embedsmændene opfører sig ordentligt på kommunens vegne og det er nok ikke det klogeste at lægge billeder på de sociale medier fra Den Blå Lagune, da det kan tænde misundelseskulturen hos nogle. Vi skal altid kunne forsvare vores ture, men vi skal tænke over, hvordan vi udstiller en tur på de sociale medier. Jeg har læst mange kommentarer fra borgere om turen og jeg synes, det er politiker-

bashing, der tangerer voksenmobning. Det har i hvert fald givet stof til eftertanke, hvordan vi agerer på de sociale medier, når vi rejser ud som repræsentanter for Rødovre Kommune,” siger borgmesteren, inden han afviser, at studieturene er en ek-

stra gulerod til lokalpolitikerne for deres arbejde i Kommunalbestyrelsen.

”Der er et honorar for at sidde i Kommunalbestyrelsen og jeg ved, at mange af vores medlemmer bruger op til 20 timer om ugen på det politiske arbejde, men man skal ikke have ondt af dem, for de har selv valgt det. Og studieturene er bestemt ikke en ekstra bonus eller en præmie til politikerne. Det er ture med indhold,” siger Erik Nielsen.