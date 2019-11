Store kugler på spil i sex-quiz

Hvem skal du udfordre i kampen om de store kugler? Foto: Storekugler.dk

Sex og sundhed Kan du slå dine venner i sex-quizzen til lørdagens store fest? Så har du chancen for at vinde store kugler med hjem. Ps: Festen er gratis og åben for alle.

Af André Bentsen

Størrelsen betyder måske ikke altid alt, men alligevel er præmien for at vinde quizzen til lørdagens store fest om sex og kærlighed, jævnt stor.

Mange unge går nemlig og tror, de ved en helt masse om sig selv og hinanden, men hvem ved egentlig mest, når det kommer til stykket. Det vil vi gerne under-

søge lørdag aften, når vi liner op til den helt store quiz.

Her bliver du testet i din viden omkring sex og sygdomme.

“Her er det ikke nok at kende til blomsten og bien

eller symptomerne på klamydia,” siger de universitetsstuderende, der har fundet frem til spørgssmålene på baggrund af tal fra sundhedsforvaltningen.

“Du bliver testet i din paratviden inden for sex og seksualitet og måske er du den heldige vinder af et gavekort på 500 kroner til eventfirmaet Storekugler.dk. Hvis ikke, så går du i hvert fald derfra med ny viden,” lover de.

Hos Storekugler.dk er man glade for at kunne bakke op om en vigtig fest.

“Man siger altid, at det ikke kun er størrelsen, der er vigtig. Der må vi bare sige, at vores kugler både er de største og de bedste, så vi vil rigtig gerne støtte op om et arrangement, der sætter fokus på et alvorligt område på en sjov måde,” siger salgsleder Mathias Jørgensen, der ikke selv vil deltage i quizzen.

“Jeg tænker, at de lidt yngre også skal have en chance for at vinde,” griner Mathias, der snart fylder 30 og ønsker alle en god fest på lørdag til Sexucational Celebration.

Den fest kan du læse meget mere om her:

