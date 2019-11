Smykkebutik kalder alle på job til Black Friday

Det kræver lidt ud over det sædvanlige at have mange tilbudsjagende kunder igennem dørene. Foto: Brian Poulsen

FULD KNALD PÅ BLACK FRIDAY: I morgen er det Black Friday og som forrige år forventer Aveny, at få et rekordantal kunder på besøg i butikken. Faktisk så mange, at man har kaldt samtlige ansatte på arbejde på grund af erfaringer fra sidste år.

Af Taus Solakoglu