Smed sikker føring

Der var glæde i Rødovre lejren, da Nick Crawford sikrede sejren på straffeslag. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB var tæt på at smide en sikker sejr væk, da Herlev med tre scoringer i kampens sidste fem minutter fik udlignet til 4-4. Nick Crawford sikrede RMB to point, da han som den eneste scorede på straffeslag.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Herlev Eagles, uden Marko Virtala, Julius Nyquist og Kasper Jensen.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Miro Keskitalo, Frederik Kaels, Nikolaj Zorko, Thomas Olsen

Anden kæde: Nick Crawford, Christoffer Frænell, Nicklas Carlsen, Steffen Klarskov, Matthias Asperup

Tredje kæde: Kasper Larsen, Marco Illemann Magnus Carlsen, Teemu Virtala, Mads Eller

Fjerde kæde: Jonas Sass, Kim Johansson, Andre Pison

Inden kampen fik Matthias Asperup overrakt blomster, for sin kamp nummer 200 for Rødovre Mighty Bulls.

Jubilæums scoring i powerplay.

En lige og tempofyldt åbning på kampen. Efter syv minutter, lagde Frederik Kaels en perfekt pasning til Thomas Olsen, som kvitterede ved, at sende pucken sikkert i nettet.

I tiden 08:24 faldt der en dobbelt udvisning, en til hvert hold. I spil fire mod fire, blev der ikke spillet frem til de store afslutninger.

Fire minutter inden periodepausen, fik Herlevs Tobias Ruelykke to minutter for Tripping.

RMB leverede et hurtigt og effektivt powerplay, og det resulterede i en flot scoring af 200 kamps jubilaren Matthias Asperup.

Der blev ikke scoret yderligere, så “Tyrene” kunne gå til pause med en fortjent 2-0 føring, efter en velspillet første periode.

Effektivt powerplay.

Herlev kom bedst ud til anden periode, og fik skabt en del trafik i Rødovres zone. Fem minutter inde i perioden, fik Herlevs Magnus Povlsen to minutter for Tripping mod Steffen Klarskov.

Umiddelbart inden Herlev igen blev fuldtallige, styrede Nikolaj Zorko en pasning fra Steffen Klarskov i mål til 3-0.

Midt i perioden, fik Herlev endnu to minutter i straffeboksen. “Tyrene” fortsatte med effektivt powerplay, hvor Matthias Asperup med sin anden scoring, bragte RMB foran 4-0.

Herlev trak udvisning nummer tre i anden periode. Trods et godkendt powerplay, blev det ikke til scoring. Herlev var netop blevet fuldtallige, da Max Vilstrup Olsen reducerede til 4-1, i en underholdende anden periode.

Hektisk slutfase.

En rodet start på tredje periode, der åbnede med to udvisninger til gæsterne, og en enkelt til RMB, da Mads Eller fik to minutter for Roughing.

Nikolaj Zorko trak periodens fjerde udvisning, hvor der resterede syv minutter. Herlev udnuttede overtalssituationen til, at reducerer til 4-2 ved Acke Ringström.

Herlev lagde pres i RMBs zone og det lykkedes Herlevs Magnus Povlsen at reducerer til 4-3, og kampen var på ny åben.

Med et minut tilbage, tog Herlev Time Out, og erstattede keeper Christian Elmose med en markspiller. Det lykkedes Herlevs Alexander Lindqvist-Hansen, at udligne til 4-4, da der resterede 25 sekunder, efter en hektisk afslutning, og kampen skulle ud i overtid.

Der blev ikke scoret i overtiden, så kampen skulle afgøres på straffeslag.

Nick Crawford scorede det afgørende mål på straffeslag, som tilfældet var i lørdagens opgør i Herlev.

Landskamps pause.

Efter lørdagens kamp mod Herlev Eagles, er der landskampspause frem til tirsdag den 12. november.

Mads Eller er udtaget til det danske ishockeylandshold, der deltager i Meca Hockey Games i Norge, i dagene den 7.-9. november, hvor Danmark skal møde Østrig og Norge.

Lasse Mortensen, Kasper Larsen, Christoffer Frænell, Magnus Carlsen og Frederik Kaels, skal med U-20 landsholdet til Bobruisk i Hviderusland, i dagene den 7.-9. november.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 12. november kl. 19:00 mod Frederikshavn White Hawks i Nordjyske Bank Arena.