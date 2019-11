Sjæle i flammer

Hvem fortjener titlen som Årets Ildsjæl 2019? Siden oktober måned har borgere kunnet indstille kandidater til den prestigefyldte titel og torsdag den 12. december skal vinderen kåres i caféen på plejehjemmet Ørbygård. Foto: Arkiv/Brian Poulsen

årets ildsjæl Hvem fortjener titlen som Årets Ildsjæl 2019? Siden oktober måned har borgere kunnet indstille kandidater til den prestigefyldte titel og torsdag den 12. december skal vinderen kåres i caféen på plejehjemmet Ørbygård. Udover æren er prisen på 5.000 kroner og beløbet kan gives samlet eller blive fordelt til flere. Her er de nominerede.

Stafet der gør en forskel

For andet år i træk har de frivillige i Stafet For Livet arrangeret et løb for at sætte fokus på sygdommen kræft. I år er de, grundet deres flotte arbejde, nomineret til titlen som Årets Ildsjæl 2019.

Den 31. august blev der på rådhusplænen afholdt Stafet For Livet i Rødovre. 942 personer fra 28 forskellige hold deltog aktivt i den 24-timers velgørende motionsstafet og i alt blev der indsamlet imponerende 175.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse. Og for den flotte indsats er Stafet For Livets frivillige nu indstillet til prisen som Årets Ildsjæle 2019.

Claus Kolling, der er næstformand og frivillig i Stafet For Livet, er stolt over at være nomineret til prisen sammen med de øvrige frivillige i stafetgruppen. Han mener, at det er vigtigt at sætte fokus på lige netop kræftsagen.

”Hver tredje dansker bliver ramt af kræft og tallene er de samme i Rødovre. Det vil altså sige, at alle stort set kender en, der har eller har haft kræft,” fortæller Claus Kolling

Hvad betyder det for jer at være nomineret til Årets Ildsjæl?

”Man ser ikke altid dem, der står bag ved, så derfor betyder det rigtig meget for os alle. Vi er rigtig glade for nomineringen,” siger han. Det ligger allerede fast, at Stafet for Livet gentager succesen til næste år på rådhusplænen i weekenden den 29. og 30. august.

Ildsjælen fra Sønderjylland

For seks år siden flyttede Yrsa Ahrensberg fra Sønderjylland til Rødovre og hun meldte sig straks som frivillig i Røde Kors. Det flotte arbejde hun har udført i foreningen, har nu givet hende en nominering til årets ildsjæl 2019.

Yrsa Ahrensberg har været vidt omkring som frivillig i Røde Kors-regi. Først som våger og nu som nørkler og frivillig i Røde Kors forretning på Valhøjs Allé.

”Uden Yrsa havde vi ikke fået renoveret butikken på Rødovrevej eller flyttet til Valhøjs Allé. Da vi skulle åbne igen i april måned, efter renoveringen, var hun der næsten i døgndrift, og det må hun have vænnet sig til, for det har hun været lige siden,” lyder det blandt andet i indstillingen til titlen som Årets Ildsjæl, som kommer fra Røde Kors bestyrelse.

Hvad betyder det for dig at være nomineret til Årets Ildsjæl?

”Jeg er rimeligt chokeret, men også ydmyg og glad. Jeg synes, at nogle af de andre i Røde Kors også har udført et kæmpe arbejde. Jeg arbejder ikke for at blive nomineret, det er ikke noget, jeg går rundt og tænker over,” siger hun.



Yrsa Ahrensberg er indstillet for hendes indsats i Røde Kors. Foto: Red.

Fællesspisning bringer folk sammen

I Rødovre folkekøkken er nærvær og hygge i højsædet. Foreningen får mennesker til at snakke sammen og

have det hyggeligt, selvom de ikke kender hinanden. Derfor er folkekøkkenets frivil-

lige blevet nomineret til årets ildsjæl 2019.

Folkekøkkenet i Rødovre opstod efter borgerhenvendelser, hvor Rødovre Kommune havde afsat 700.000 kroner til at udvikle og teste idéen. Folkekøkkenets mål er at skabe et hyggeligt sted, hvor forskellige borgere kan komme og spise sammen.

”Det er hyggeligt at mødes sammen og have en god snak. Også selvom man ikke kender hinanden. Vi tilberede al mulig slags mad, men vores mad er altid sundt og helst med danske råvarer og helt fra bunden,” siger Maibritt Christensen, som er frivillig i Rødovre folkekøkken.

Hvad betyder det for jer at være nomineret til Årets Ildsjæl?

”Det er rigtig dejligt, at der er nogen, som har villet gå den her ekstra meter og indstillet os i stedet for bare at tænke, at vi godt kunne vinde den,” siger Maibritt Christensen.

Rødovre Folkekøkken holder til i Rødovrehallens kantine og der er fællesspisning én gang om måneden.

Ingen skal dø alene

Igen i år er de frivillige vågere hos Røde Kors Vågetjeneste indstillet til prisen som Årets Ildsjæl.

Når Rødovre Kommune den 12. december hylder byens frivillige foreninger på plejehjemmet Ørbygård, er de mange ildsjæle fra Røde Kors Vågetjeneste igen i år nomineret til den fornemme pris, som de vandt sidste år.

Florine de Jong, der selv har været frivillig våger i otte år, havde svært ved at tro, at

Vågetjenesten var indstillet igen, men hun er glad og meget stolt over det. For hende giver det frivillige arbejde nemlig god mening.

”Det giver rigtig meget at vide, at man giver tryghed både til den døende, men også til personale og pårørende. De døende er trygge, når der er nogen hos dem. Vi er til stede, holder om deres hænder eller synger en sang,” fortæller Florine de Jong.

Den lokale afdeling af Røde Kors Vågetjeneste består i alt af 17 frivillige.

Alle skal have lov til at dyrke sport

I 2014 havde en gruppe mødre en udfordring. Deres handicappede børn ville gerne gå til en sport, men de kunne ikke finde nogle steder de kunne gå til den sport, de ønskede. Derfor valgte de selv at gøre en indsats.

For fem år siden fik en gruppe forældre en god idé. De oprettede foreningen IFEL, der lige siden har hjulpet handicappede børn og voksne med at dyrke sport og idræt.

IFEL står for Idrætsforeningen Espelunden og Trine Gulstad, der er daglig leder og medstifter af foreningen, er i år indstillet til ildsjæle-

prisen for hendes store indsats med at hjælpe handicappede med at dyrke sport i de lokale idrætsklubber.

”Min søn har Down Syndrom og han kunne ikke starte til parkour, da han gerne ville. Og så besluttede vi os for at gøre noget ved det selv. Der er ikke dét, som sport ikke er godt for. For eksempel er der jo langt mindre risiko for at blive syg eller overvægtig,” siger Trine Gulstad.

Hvad betyder det for jer at være nomineret til Årets Ildsjæl?

”Det er rigtig dejligt at vores arbejde bliver påskønnet og anerkendt,” fortæller Trine Gulstad.