Sex handler også om myter

Cecilie Arberg er under uddannelse som sexolog og glæder sig til at snakke om alt fra dating til sex og akavede snakke med forældre, der burde være naturlige. Foto: Foto: Privat

Ligesom med de fleste andre ting kræver god sex god opvarmning og træning, mener kommende sexolog.

Af André Bentsen

Tabuer og myter om, hvad der er ‘normalt’ presser unge i en sådan grad, at det går ud over deres sundhed og deres seksualitet.

Måske fordi mange finder deres informationer de forkerte steder og glemmer at tage de kildekritiske briller på.

Det vil den unge kommende sexolog, Cecilie Arberg gerne minde de unge om til lørdagens kærlige fest på Valhøj Skole.

“Jeg snakker om seksualitet, grænser, tabuer og myter, for der er en masse unge, der har en masse forestillinger om, hvordan de skal være, istedet for bare at være det, de i virkeligheden er og har lyst til,” siger Cecilie Arberg.

Hun er i disse dage igang med at undersøge sexsnakke mellem forældre og børn og hun mener, der er plads til forbedring.

“Mange unge henter i dag deres viden fra pornoindustrien og det giver i hvert fald ikke meget plads til opvarmning og kærlighed,” mener hun.

Istedet synes hun, skoler og forældre bør være mere åbne om emnet, men foreslår også unge at hente mere information i litteraturen.

“Der er emnet meget mere nuanceret behandlet,” lover Cecilie Arberg.

Utroskab og dating

I sin parterapi er især sex og utroskab emner, der går igen. Noget, der måske rammer hårdere, hvis man er kommet i den alder, hvor man stifter familie, men som har en helt anden karakter, når man er ung.

“På diverse datingsider er der hele tiden én lige om hjørnet, som virker fristende. Det kræver respekt for hinanden at pendle igennem teenageårene i dag,” siger Cecilie Arberg, der frygter, at de unge kun snakker meget overfladisk om sex og seksuelt overførte sygdomme med hinanden.

“Mens man er i et forhold, kan man komme rigtig langt og få det både

bedre og sundere, hvis snakker åbent med hinanden om frygt og udfordringer, men mange unge har måske en tendens til at give op i deres forhold. Der er altid en ny fest på fredag,” påpeger Cecilie, der tror, mange faldgruber kunne undgås, hvis unge i dag blev mere klar over deres eget værd.

“De skal finde ud af, hvad de egentlig selv har at tilbyde. Selvfølgelig er man tiltrukket af udseende, men man skal huske at spørge sig selv, hvilke værdier man tager med ind i et forhold.”