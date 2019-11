Sejr i Frederikshavn

Mads Eller blev dobbelt målscorer i sejren over Frederikshavn. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB vandt sæsonens anden sejr i Jylland, da Frederikshavn blev slået med de sikre cifre 1-4. Med sejren rykkede RMB op på Metal Ligaens fjerde plads.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Frederikshavn White Hawks, uden Julius Nyquist, Kasper Jensen og Frederik Kaels.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Miro Keskitalo, Andre Pison, Nikolaj Zorko, Thomas Olsen

Anden kæde: Nick Crawford, Christoffer Frænell, Nicklas Carlsen, Steffen Klarskov, Matthias Asperup

Tredje kæde: Kasper Larsen, Marco Illemann, Marko Virtala, Teemu Virtala, Mads Eller

Fjerde kæde: Jonas Sass, Kim Johansson, Magnus Carlsen

God RMB start.

Mighty Bulls fik en god start på kampen i Nordjyske Bank Arena. Nikolaj Zorko sendte en pasning til Andre Pison, som kvitterede ved at sende pucken i mål til 0-1, hvor der var spillet seks minutter.Fire minutter inden periodepausen, fik RMB en powerplay mulighed, men fik ikke udnyttet overtals situationen.

RMB kunne gå til pause med en 0-1 føring, efter en jævnbyrdig første periode.

Powerplay scoring.

Der var kun spillet tre minutter af anden periode, da Frederikshavns Dane Fox fik 2×10 minutters straf for Boarding, og ny overtalsmulighed til RMB.

Der var kun spillet fjorten sekunders powerplay, da Matthias Asperup sendte pucken i nettet. Seks minutter senere, øgede Mads Eller til 0-3, da han sendte en pasning fra Marko Virtala i nettet.

Efter scoringen tog Frederikshavn en Time Out. Frederikshavn kom bedre med, og Mathias H. Mølgaard fik reduceret fire minutter inden periodepause.

I slutfasen af anden periode, kom der gang i svingdørene til straffeboksen. Først fik RMBs Marko Virtala to minutter for Tripping. Frederikshavns Dane Fox to minutter for Charging og sidst Miro Keskitalo to minutter for Hooking.

En periode som RMB vandt 1-2 og kunne gå til pause med en 1-3 føring.

Tre vigtige point.

Der var kun spillet fire minutter af tredje periode, da Frederikshavns Dane Fox fik sin tredje udvisning. Ingen RMB scoring i powerplay. Nick Crawford blev den næste der måtte tage plads i straffeboksen, for en Tripping. Midt i perioden blev det Frederikshavns Rasmus Søndergaard der fik to minutter for Holding. Ingen scoringer i overtal.

I tiden 57:33 erstatter Frederikshavn keeper Samuel Jukuri med en markspiller, men det giver ikke noget resultat. I tiden 59:25 sender Kasper Larsen en pasning til Mads Eller, som sender pucken i det tomme mål til slutstillingen 1-4, og tre vigtige point til Mighty Bulls.

RMBs næste kamp.

Fredag den 15. november kl. 19.30 mod Herning Blue Fox i Rødovre Centrum Arena.