Sandheden er ilde hørt!

Nå, mon ikke vi har fået pulsen lidt ned efter sidste uges shitstorm i Ekstra Bladet.

Af Christian Valsted

Modsat nogle af mine medborgere, har jeg ikke haft ondt i anus i sidste uge – til gengæld har jeg fået et hold i ryggen. OK jeg indrømmer, at med min ringe højde, så er der ikke langt mellem nakke og røv og det kan være svært at afgøre, om man har hold i nakken eller angrebet af en omgang Rødovre-ondt-i-røven, men jeg kan oplyse jer om, at det definitivt var lænden.

Jeg er jo mand, så per definition går man jo ikke til læge. Men da jeg måtte have hjælp for at rejse mig fra toilettet, måtte lægemodstanden vige for forfængeligheden. Jeg fik en tid hos en kiropraktor. Ja, min kone insisterede faktisk!

Da jeg kom ind til kiropraktoren spurgte hun mig, hvad der var sket, siden jeg havde fået hold i lænden. Jeg svarede: ”Ja, jeg var kaldt ud til en ildebrand i en etageejendom og jeg kravlede ned af et reb fra 4. sal med en kvinde mellem benene og to spædbørn på hver arm og så mærkede jeg et lille smæld i lænden…!”

Hun kiggede imponeret på mig, men inden hun nåede at sige noget til mig sagde jeg: ”Det var DET, jeg ville håbe, der var sket, men sandheden er, at jeg snuppede en lur på sofaen og da jeg vågnede var min ryg gået i stykker!”

Jeg blev lagt på briksen og hun kravlede op på mit ben og min hofte gav så højt et knæk, at kiropraktorens hund vågnede og begyndte at gø.

Jeg følte mig lidt som en kombination af en kludedukke og et rustent havelågebeslag. Noget, som man bare ikke ved, om det skal smides i småt brandbart eller papcontaineren. Man føler sig lidt, som om man er et stykke skrøbelig stykke antik – altså uden anden værdi en affektionsværdi.

Mens jeg kæmpede med at nå ned og binde mine sko – som jeg til sidst måtte opgive – talte vi lidt om, hvad holdet i ryggen kunne skyldes og hun trak bare på skulderne og sagde, at det nok bare var alder kombineret med dovenskab.

Der er sgu da ikke noget at sige til, at mænd bare ikke gider at gå til læge.