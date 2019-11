Sætter ind mod hash på skole

Flere elever har overfor Lokal Nyt bekræftet, at der for nylig har været hash medbragt i skolen. Nu er politiet gået ind i sagen. Foto: Arkiv

Politi Forældre på Dagskolen Milestedet er bekymret over rygter om hash på skolen. Forvaltningen understreger, at man arbejder tæt sammen med SSP og lokalpolitiet om sagen.

Af André Bentsen

Det er hverken i orden eller tilladt at have hash med i skole.

Der er ikke nogen grund til at gradbøje regler eller bortforklare, når det sker. Alligevel føler forældre på Dagskolen Milestedet ikke, at deres bekymringer bliver taget alvorligt.

” Personalet ser igennem fingre med, at eleverne har hash med i skole. Det er ikke bare en enkelt episode, men dagligt, at elever har hash med. Det er meget bekymrende,” siger Michael Staun.

Han har et barn i en af klasserne og er rystet over, at skolens ledelse umiddelbart ikke gjorde noget ved sagen, da barnets moder gjorde opmærksom på problematikken.

”Vi sidder med en følelse af, at man negligerer den her sag. Det er altså en skole, hvor det skal være trygt at komme, og hvor eleverne skal have læring. De skal ikke konfronteres med hash i skoletiden og måske sige nej til at prøve det,” siger Michael, som derfor kontaktede lokalpolitiet.

Her oplyser politiassistent Karsten Risvig, at man er opmærksomme på problematikken.

”Og har iværksat indsatser. Karakteren af disse kan jeg dog for nuværende ikke uddybe,” siger han.

Politiet er inde over

Skolen blev gjort opmærksom på problematikken til en elevsamtale den 4. november og vi har på Lokal Nyt forsøgt at få en kommentar de sidste mange dage, men bliver i stedet henvist til forvaltningen.

Her understreger skolechef, Tina Marker, at man tager situationen alvorligt.

”Så vidt vi er orienteret drejer det sig om en enkelt elev, og vi har derfor involveret SSP ligesom lokalpolitiet har været forbi til morgenmøde og har vist sig i skolegården også. Samtidig har vi prioriteret, at skolen får besøg af en misbrugskonsulent,” påpeger Tina Marker.

Fra politisk hold, er formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) sikker på, at skolen tager hånd om sagen.

”Det er ulovligt med hash og andre rusmidler, så lokalpolitiet skal selvfølgelig involveres og vi har også en god kontakt til lokalpolitiet. Samtidig vil man inddrage forældre og SSP, hvis man ved, hvem det er, der har haft hash med. Man skal naturligvis også tage det op i en klasse eller årgang, hvis man oplever, at det er et større problem, men det er vigtigt, at det ikke blæses unødigt op, for så bliver der bare mere interessant. Vi skal tage fat i nakken på den eller de involverede, og det plejer generelt at virke,” siger han og tilføjer:

”Men vi kan aldrig helt gardere os imod, at nogen tager det med. Men hvis man er vidende om det, så handler man også på det. Derfor er opfordringen altid, at man tager kontakt til skolen eller politiet. Det lyder underligt, hvis der ikke bliver handlet på det, men hvis det handler om andre end ens egne børn, kan der være en grund til, at man ikke får at vide, hvad der er sat i gang, og så sidder man måske med en mærkelig følelse.”