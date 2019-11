Sæsonen er slut for Nicklas Carlsen

Matthias Asperup hilser på endebanden i kampen mod Herning. Der skete ikke noget i denne situation. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Enhver træners hadeliste nummer 1 er skadeslisten, som Rødovres træner Riku-Petteri Lehtonen har kunnet skrive alt for mange spillere ind på i denne sæson. Senest nyt er, at Nicklas Carlsen er færdig for sæsonen og Matthias Asperup er også ude. Jeg har talt med dem begge, men ser også på de øvrige spillere, der er ude med skader og så er der en lille optakt til fredagskampen mod Rungsted.

Af Peter Fugl Jensen

Jeg har tidligere skrevet, at Rødovre får en stor udfordring, når de fem U20-spillere i Mighty Bulls trup, tager til Hviderusland for at kæmpe om oprykning til den stærkeste række.

For uheldene hagler ned over Mighty Bulls trup og det er ikke blevet bedre siden sidste uge. Senest er de to danske profiler Nicklas Carlsen og Matthias Asperup blevet indskrevet på trænerens hadeliste. De to danske profiler i Mighty Bulls trup vender jeg tilbage til.

Den canadiske keeper Matt O’Connor er stadig ude og det er 95% sikkert, han ikke spiller fredag aften mod Rungsted. Til gengæld er der rigtig gode chancer for, at han er klar til det hårde program i december.

Den finske back Julius Nyquist er næppe med fredag mod Rungsted og også tvivlsom i den nærmeste fremtid. Skaden driller en del og Nyquist er derfor ude på ubestemt tid. Det vigtigste er, at han ikke provokerer skaden yderligere og derfor ikke spiller, før han er 100% klar.

Nu skal det hele ikke være negativt, så her er det mest positive i denne blog. Kasper Jensen træner igen og venter pt. på et ”go” fra øjenlægen. Han vil højest sandsynligt blive klar i løbet af december og forhåbentlig allerede til de fire kampe uden U20-landsholdssspilerne.

Det betyder, at Rødovre kan være oppe på fire backs fra truppen, når U20-landsholdet spiller i Hviderusland. Det er ikke nok, så den seneste tid har Anton Hansen og Lasse Carlsen trænet med Mighty Bulls.

Jeg er rigtig ærgerlig

Nicklas Carlsen var, noget uventet, ikke på holdkortet, da Rødovre tabte i Aalborg, men sådan forbliver det resten af sæsonen. Yep, han er færdig for i år. Det er yderst uheldigt, da han har haft en stor andel i den store succes for kæden med Klarskov og Eller/Asperup.

”Jeg er rigtig ærgerlig og ked af det her. Det kom ret pludselig, for jeg følte mig frisk op til skaden,” siger Carlsen hjemme fra sofaen.

”Lige nu ligger jeg meget ned, men min tanke er, at jeg skal træne mig op og være stærkere end nogensinde før, så jeg er 100% klar til næste sæson, hvis jeg ikke når at blive klar i denne sæson. Men vores læge sagde, at det var det værst tænkelige, der var sket og lige præcis dét, vi håbede ikke var sket.”

Det er ryggen, som den er gal med.

”Det er en stor og alvor diskusprolaps og en mindre i ryggen. Det var i kampen mod Herning. Jeg kørte helt alene og da jeg drejede overkroppen, så var det som, at det sank sammen bagi. Jeg vidste ikke, hvad det var, så jeg trænede faktisk i dagene, men det gjorde for ondt og så fik jeg scannet ryggen og efterfølgende har jeg fået besked på, at jeg ikke skal forvente at spille mere i denne sæson,” fortæller Nicklas Carlsen.

Der venter ingen operation de næste tre måneder, hvor det drejer sig om ren genoptræning.

”Derefter skal vi se, om jeg skal opereres. Nu kan jeg gå igen og i dag skal jeg op og cykle, så jeg holder mig i gang, uden at det gør ondt,” siger Carlsen, som godt nok lider, men der er noget, som er værre:

”Jeg så i kampen i Herlev. Det var svært og jeg bryder mig ikke om at være tilskuer. Jeg har bare lyst til at være med. Jeg har aldrig prøvet at være langtidsskadet og det er underligt ikke at skulle på arbejde og til ishockey,” siger Carlsen, der til gengæld får masser af tid til familien.

”Nu ser jeg min kæreste mere end en time om dagen, og jeg har blandt andet noget, som skal indhentes med min 4-årig søn,” slutter han.

En gammel skade blev ordnet

Matthias Asperup meldte ud fra sygesengen via de sociale medier, at han er blevet opereret. Dermed er sidste sæsons topscorer ikke med i det hektiske december-program.

”Det er en gammel skade, som jeg fik for 1½ år siden. Jeg har spillet på smertestillende hele sæsonen og det har ikke været sjovt at spille, for jeg har ikke kunnet spille på 100%,” fortæller Asperup.

Burde du ikke have fået det ordnet i sommerpausen?

”Jeg fik besked på, at jeg kunne træne mig fra skaden, men smerterne er jo blevet ved og så blev jeg scannet et nyt sted, hvor lægerne sagde, at det kun kunne løses ved hjælp af en operation. Jeg har fået fjernet brusk, arvæv og en slimsæk i knæet. Desuden har jeg haft problemer med nogle scener i knæet, som nu får ro.”

”Om en uge skal have lagt en blokade i knæet og så er jeg forhåbentlig klar om lidt over to måneder. Jeg håber på, at få nogle grundspilskampe i kroppen inden slutspillet,” siger Matthias Asperup, som slutter med:

”Jeg har det fint nok, selvom jeg skal gå med mine krykker. Jeg har fået genoptræningsøvelser og forhåbentlig kan jeg cykle lidt allerede på mandag. Jeg vil jo rigtig gerne holde mig i gang og holde formen ved lige.”

En stor udfordring

Træner Riku-Petteri Lehtonen har opfordret publikum til at møde talstærkt op og støtte Rødovre frem til en sejr over Rungsted.

Om det er nok, kan man godt tvivle på efter fire nederlag i træk og fordi den klart mest bærende kæde offensivt set, nu er splittet i atomer. Klarskov er tilbage, og nok aldrig set bedre, og han kan få Mads Eller tilbage i kæden. Men hvem skal være tredje mand og hvem kan udfylde Nicklas Carlsens rolle og det eminente samarbejde, som Carlsen og Klarskov har?

Skal jeg selv svare? Ingen.

Men bedste bud vil være Kim Johansson og så bør Lehtonen gå ned på tre kæder i denne rædselsperiode med alt for mange skadede profiler, for Rungsted bliver en stor udfordring.

Nordsjællænderne slipper stort set for skader og har bare tre bomstærke kæder, der ruller på. Deres udlændinge producerer som forventet kombineret med nogle dygtige danske spillere.

Der er altså ikke plads til at fjumre i defensiven, hvis de forsvarende danske mestre skal besejres og så kræver det, at Rødovres udlændinge stepper op. Her har Rødovre også været skadesramt, men fakta er, at produktionen fra tyrenes import slet ikke har været godt nok, men det vil da være passende, de lever op til forventninger i et rivalopgør i Rødovre Centrum Arena foran mindst 1500 tilskuere.