Rødovre smitter

Sex og sundhed Hver tiende unge har haft en sexsygdom; i år! I Rødovre er dobbelt så mange ramt af klamydia som i nabokommunen Brøndby, men det råber ikke på mindre sex. Bare mere kærlighed til hinanden, mener studerende på RUC, der inviterer hele byen til foredrag og koncerter om sex og kærlighed.

Af André Bentsen

Hvis man søger på ”sex” på Rødovre Kommunes hjemmeside, er det første man ser en politisk debat fra 2013 om overgreb mod børn. Sex, trivsel og kærlighed mellem byens unge er en hvid plet på sundhedslandkortet.

En plet vi nu gør noget ved. Sammen med studerende fra Roskilde Universitet og fodboldklubben B77 skruer vi i næste uge op for kærligheden til hinanden med hjælp fra sundhedscenteret og en lang række kunstnere, der gerne vil skabe en fest for de unge og sexologer, der gerne vil give os tips til, hvordan vi passer bedre på hinanden.

For det er der brug for.

Søger du på klamydia på kommunens hjemmeside, får du en tom side frem, der er lige så blank, som den person, der vidende smitter en anden med en kønssygdom.

Og det er der rigtig mange, der gør. Mere end dobbelt så mange unge

fra Rødovre har haft klamydia, som i nabobyen Brøndby og det er med garanti ikke fordi, vi dyrker mere sex. Desværre.

Hver tiende unge i Rødovre har nemlig været ramt af en sexsygdom alene indenfor det sidste år og kommunens indsats med at snakke ekstra meget med elever på vej ud af folkeskolen har ikke været prævention nok til at vende udviklingen.

Mere prævention meget mindre porno

På dagen, der er tænkt som en fed fest for unge, vil der være quizzer, konkurrencer og gratis kondomer til alle, Det vigtigste er dog, at arrangementet, sammen med artikler her i Lokal Nyt, kan være med til at fjerne en del af den skam, der er forbundet med at snakke om sex, fortæller Michela Ljungdahl, der er en af de studerende.

”Sex og seksualitet skal ikke være noget, vi ikke tør snakke om. Jeg ser tit, at der er berøringsangst ved emnet og at folk nærmest ikke tør sige ordet. Det skal være okay, at tale åbent om det mest naturlige i verden. Og det skal i høj grad være okay, hvis man har været sammen med mange, eller man har været sammen med få. Eller slet ikke har været sammen med nogen. Vi skal gøre op med den skam, der ligger i det og det skal vi gøre sammen. Det er et tabu og det behøver det

ikke være,” siger hun.

Griner af kønsorganer

Står det til veninden, Katrine Westh, er det vigtigt at understrege, at alle er gode nok, som de er og man ikke behøver leve op til bestemte billeder og normer af, hvordan man skal se ud og hvad man skal gøre.

”Det er tydeligt, det er de forkerte ting, der fokuseres på. Vi synes ikke, at unge skal efterlades til sig selv. Vi står i dag som 23-

årige og ved intet om sex. Vi har selv måttet erfare og undersøge og er blevet overraskede på vejen. Sex er ikke som i film og heller ikke som i den 80’er video, man bliver præsenteret for i 6. klasse. Det er frustrerende, at vi skal have så svært ved at snakke om det mest naturlige i verden og grine hver gang vi nævner et kønsorgan,” siger hun og tilføjer:

”Vi vil gerne vise, man ikke er alene og at man er god, som man er, uanset hvor meget og hvor lidt man ved og har prøvet.”

Lærer intet om sex

Gruppen, der til daglig læser performance design og kommunikation, ser gerne, at skolerne bliver bedre til at tage emnet alvorligt.

”Det er en skam, at seksualundervisningen i folkeskolen ikke tages seriøst og endnu mere en skam, at der ikke er et lovkrav om seksualundervisning på gymnasiet, hvor langt de fleste har det tæt inde på livet. Vi ser også, hvordan den nuværende undervisning ikke har fulgt med tiden og nutidens syn på sex og seksualitet,” understreger gruppens sidste medlem, Michella Ahler.

De studerende frygter, at seksualundervisningen i dag efterlader eleverne med mere tvivl og endnu flere spørgsmål end svar.

”Det vil vi gerne gøre op med og imødekomme gymnasieelevernes efterspørgsel på en alternativ, sjov og oplysende måde, der også skal forsøge at vise, at sex ikke er pinligt eller skamfuldt, men noget man gerne må tale højt om,” påpeger de.