Rockere ransages efter drab på Løvevej

Under ransagningerne onsdag morgen har politiet sikret sig nye spor i sagen om mordet den 4. maj på Løvevej. Foto: Ian Nielsen

Drab Politiet har onsdag morgen ransaget flere adresser i rockermiljøet i sagen om skuddrabet på Løvevej i maj måned.

Af André Bentsen

Fakta Københavns Vestegns Politi hører fortsat meget gerne fra borgere, som måtte være i besiddelse af viden omkring skuddrabet den 4. maj i Rødovre. Har du informationer i forbindelse med sagen, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 43861448.

Københavns Vestegns Politi leder netop nu efter en 30-årig mand fra rockermiljøet. Han skulle have forbindelse til det drab, der skete på Løvevej i Rødovre den 4. maj i år.

Politiet tror umiddelbart, at manden er flygtet til udlandet, og han er derfor fængslet i såkaldt in absentia i drabssagen og efterlyst internationalt.

“Vi vil opfordre manden til at melde sig til dansk politi. Hvis ikke det sker, kan det blive nødvendigt at efterlyse ham offentligt,” siger vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi.

Med assistance fra Københavns Politi og Rigspolitiet har Københavns Vestegns Politi i et forsøg på at finde frem til manden onsdag morgen indledt ransagningsaktioner på flere forskellige adresser på Vestegnen og i København.

“Ransagningerne er led i den omfattende efterforskning, som er foretaget siden drabet i maj måned. Under ransagningerne er sikret en række effekter, som nu vil indgå i den videre efterforskning, siger Peter Malmose.

Under ransagningerne blev to personer kortvarigt anholdt og en person tilbageholdt. Disse personer vurderes dog ikke at have relation til efterforskningen og er løsladt igen.