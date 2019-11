Point mod danmarksmestrene

Mads Eller udlignede til 1-1 med en flot scoring, i første periode.. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB leverede en godkendt indsats og fik point mod Rungsted Seier Capital efter forlænget spilletid og straffeslag, efter et tæt og jævnbyrdigt opgør.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Rungsted Seier Capital, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Julius Nyquist, Matt O’Connor og Kasper Jensen.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Magnus Wolff som backup.

RMBs start femmer: Miro Keskitalo, Marco Illemann, Magnus Carlsen, Nikolaj Zorko, Thomas Olsen

Anden kæde: Nick Crawford, Lasse Mortensen, Marko Virtala, Teemu Virtala, Steffen Klarskov

Tredje kæde: Kasper Larsen, Christoffer Frænell, Jonas Sass, Kim Johansson, Mads Eller

Fjerde kæde: Andre Pison, Frederik Kaels, Magnus Galby

God RMB periode.

En tempofyldt, og lige åbning på kampen. Rungsted kom foran, hvor der var spillet fem minutter, da en drilsk puck, snød William Rørth i målet.

Efter et længere Rødovre pres, lykkedes det Mads Eller, at lægge pucken op i nettaget til stillingen 1-1, hvor der var spillet tolv minutter. Umiddelbart efter fik RMB en overtalssituation, da Rungsteds Frederik Høgh, fik to minutter for Tripping. Ingen powerplay scoring til RMB.

Tre minutter inden periodepausen, fik Jonas Sass to minutter for Tripping. Et sikkert boksplay hold gæsterne fra, at tilspille sig scoringsmuligheder. Rødovre leverede en god første periode, med god fight og energi.

Jævn anden periode.

Der var kun spillet tre minutter i anden periode, da Rungsteds Lucas Andersen fik to minutter i straffeboksen. ”Tyrene” fik ikke styr på overtalsspillet, og spillede sig kun frem til en enkelt afslutning af Teemu Virtala.

Midt i perioden, fik Rungsteds Rasmus Thykjær Andersson 2+2 minutter for farligt spil med høj stok. Trods flere gode afslutninger, lykkedes det ikke, at passerer Thomas Lillie i Rungsteds mål.

En anden periode uden scoringer, der ikke nåede op på samme tempo og intensitet, som i første periode.

Spændende slutfase.

Første halvdel af tredje periode, bølgede spillet frem og tilbage, uden at der blev spillet frem til de store afslutnings muligheder.

I tiden 50:12 sendte Rungsteds Willie Raskob pucken i nettet fra blue line. Fem minutter senere, faldt der en udvisning til hvert hold. I spil fire mod fire, fik Nick Crawford udlignet, og kampen skulle afgøres i forlænget spilletid.

Ingen scoring i overtiden. Kampen skulle afgøres på straffeslag. Det lykkedes ikke for RMB, at scorer på de tre forsøg, så Marcus Olsson scoring blev afgørende, efter en spændende og intens afslutning.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 3. december kl. 19:00 mod Odense Bulldogs i Rødovre Centrum Arena.