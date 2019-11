Advokat Helle Lunde Rasmussen fortæller nærmere om behandling af dødsboer, arveret og udarbejdelse af testamenter, når hun besøger Rødovregaard i næste uge. Foredraget er arrangeret af SeniorRådet. Foto: Arkiv

foredrag Hvad sker der med ægtefællen eller en partners bankkonti, betalingsservice eller testamente efter et dødsfald? Det kan du blive meget klogere på, når SeniorRådet inviterer til borgermøde om ’papirlivet’ efter døden.

Af Christian Valsted

Der kan vente flere ubehagelige overraskelser, når den ene part i et ægte- eller partnerskab afgår ved

døden. Midt i sorgen skal den sørgende forholde sig til den afdødes bankkonti, betalingsservicer og testa-

mente og det kan være svært at overskue i den følelsesmæssige situation.

Da SeniorRådet i foråret inviterede alle nysgerrige til åbent møde om rådets arbejde var der flere borgere, der nævnte problematiken og derfor inviterer SeniorRådet nu til et borgermøde i Loen på Rødovregaard, hvor advokat Helle Lunde Rasmussen, der har speciale i behandling af dødsboer og arveret, blandt andet vil fortælle om, hvordan man kan indrette sig hensigtsmæssigt, så ubehagelige overraskelser undgås.

”Efter møder med ældre borgere har det vist sig, at mange ikke er klar over, at den efterlevende ikke umiddelbart har adgang til indeståender på fælles bankkonti og at betalinger via betalingsservice stoppes, hvis betalingerne kommer fra en fælles konto. Det har for mange skabt store problemer, som man skulle håndtere oveni den følelsesmæssige vanskelige situation det er at miste sin ægtefælle,” siger Anne Christiansen, der er formand for SeniorRådet.

Gratis for alle

Spørgsmål om arv kan også være kompliceret efter et dødsfald og derfor vil arveretslige spørgsmål også blive belyst på borgermødet på Rødovregaard.

Mange har i dag flere ægteskaber bag sig og dermed muligvis også børn fra flere forhold. Advokat Helle Lunde Rasmussen vil blandt andet belyse, hvordan den efterlevende ægtefælle er stillet i forhold til den afdødes særbørn.

Borgermødet finder sted på Rødovregaard fredag den 22. november fra klokken 14 til 16.

Alle er velkomne og mødet er gratis.