Oplev Berlin Mitte og find et godt hotel

SPONSORERET INDHOLD Berlin er en by, der emmer af historie og kultur. Det er en by med masser af liv, hvor der er plads til forskellighed, og hvor man aldrig keder sig.

Der er noget for enhver smag i Berlins mange forskellige bydele. Hvis man er historieelsker, er Berlin en ideel by at besøge, på grund af alle de historiske brændpunkter, som byen byder på. Hvis man mere er til en afslappende weekendtur med familien, så byder byen på flere parker, hvor man kan gå hyggelige ture, eller man kan tage på besøg i en af Berlins to zoologiske haver. Eller hvis man har tid, kan man besøge dem begge.

I Berlin Mitte ligger der et område, der hedder Tiergarten, hvor den ene af de to zoologiske haver befinder sig. Hvis man gerne vil holde sig tæt på det centrale Berlin, så kan man Søg hoteller i berlin mitte med momondo. Så kan man samtidig med det sammenligne de forskellige hoteller, så man kan finde et, der passer til ens behov.

En by med masser af historie

Berlin er som nævnt en by der emmer af historie, og i Berlin Mitte kan man blandt andet opleve byporten Brandenburger Tor, der er den sidste byport i Berlin, der er tilbage. Man kan også besøge mindesmærket for Berlinmuren, der adskilte øst fra vest i 30 år. Hvis man godt kan lide at gå på opdagelse på forskellige museer, så kan man tage hen til det såkaldte Museuminsel, som er samling af forskellige museer, der ligger på øen Spreeinsel, som ligger midt i Berlin.

Hvis man interesserer sig for Anden Verdenskrig, så kan man mindes ofrene for holocaust ved Mindesmærket for Europas myrdede jøder, hvor man kan gå rundt mellem 2.711 jernbetonssteler, og besøge den underjordiske udstilling, hvor man blandt andet kan se filmberetninger om udvalgte jødiske familiers skæbner. Der er mange flere historiske seværdigheder, som er et besøg værd, når man er i Berlin.

Fest til den lyse morgen

Hvis man efter en lang dag med besøg i mange af Berlin turistattraktioner og seværdigheder, gerne vil slå sig løs om natten med dans og drinks, så er Berlin kendt for dens vilde natteliv, som gerne fortsætter indtil morgendagens lys. Der mange forskellige steder i Berlin, hvor man kan slå håret ud og feste hele natten, men der er ikke ét bestemt sted, som man eksempelvis kender det fra Aalborg med Jomfru Ane Gade. Berlin er kendt for at være en by, hvor der er plads til forskelligheder.

I Berlins centrum er der alene over 200 natklubber, så der burde være en god chance for at kunne få en Gin og Tonic eller to. Berlin er også kendte for deres LGBT-miljø, som er særdeles aktivt med diverse natklubber, festivaler og homoseksuelle distrikter, hvor der er masser af fest, farver og forskellighed.

Berlin er en hovedstad med en masse diversitet, der helt sikkert er et besøg værd.