Omdiskuteret regel droppet

Rødovre Byfest skal alligevel ikke betale for eksterne rådgivere, når der skal udarbejdes en såkaldt pladsfordelingsplan til næste års fest. Foto: Arkiv

byfest Rødovre Byfest, og andre lokale arrangementer, kan ånde lettede op. regelændring bliver droppet, skriver DR.

Af Christian Valsted

Arrangør af Rødovre Byfest, Gert Nielsen, frygtede i sidste uges avis, at en ny regelændring for sikkerhedsgodkendelser af plantegningerne over festivalpladsen ville medføre en klækkelig ekstraregning på op mod 100.000 kroner, da det fra årsskiftet ikke længere er kommunens byggesagsbehandlere der skal godkende planerne, men eksterne rådgivere.

Det fik blandt andet Sammenslutningen af By- & Markedsfester til at reagere og nu har boligminister Kaare Dybvad (S) besluttet at lave reglen om, så markeder og byfester slipper for store ekstraudgifter.

”Vi har reageret på de henvendelser, vi har fået fra hele landet, med folk der siger, at den her lovgivning er tosset, så vi har besluttet os for at lave den om, siger Kaare Dybvad til DR.