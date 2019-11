Nybyggede boliger kan volde de fleste problemer

SPONSORERET INDHOLD Mangler og problemer med nye boliger kan være virkelig demotiverende, og det kan ødelægge glæden ved en ny bolig.

Det er nok ingen mange der tror det, men faktisk er der tit skjulte fejl og mangler i nybyggede boliger. Dette kan for det første skyldes, at de nye boliger ikke er blevet brugt og justeret til ejerens behov og ønsker.

Hvad gør man når man finder fejl?

Har du lige købt en nybygget bolig? Har du kigget rundt og ledt efter fejl endnu? Hvis du ikke har det, så er det en meget god idé, at kigge rundt og prøve at lede efter nogle skjulte fejl. Det er nemlig en meget stor faktor i alt dette, at man reklamerer meget tidligt i købet, da det altså derefter kan blive anset som egen fejl, hvilket kan blive uhyre irriterende. Der findes også folk der af den grund foretrækker at købe en gammel eller en ældre bolig end en hel nybygget bolig. Mangler og fejl kan f.eks. være, at der er blevet brugt materialer, der ikke bliver anset som ”god kvalitet” i industrien.

Andre gange kan man decideret finde ting, der ikke er færdigbyggede, og der kan altså derfor være bogstavlige mangler i boligen. Finder du noget, så skal du tage billeder af dette og forklare problemet, for nemlig at få reklamation. Dig og håndværkeren skal rent faktisk være enige om, at der er tale om en fejl fra håndværkerens side. Kan I ikke blive enige, kan man vurdere om man vil ringe til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Her kan man anmode syn. Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed prøver nemlig at give en nøgtern vurdering af problemstillingen. Uanset hvad, er det vigtigt at man ikke bliver sur for hurtigt, og at man lytter til håndværkeren. Hold altså den professionelle tone, hvis uenigheder bliver skabt. Vær venlig, og lyttende.