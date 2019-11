Nederlag til naboer

William Rørth blev passeret tre gange i nederlaget til Herlev Eagles. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter sejre i de tre første indbyrdes opgør, blev det til et 3-1 nederlag til RMB mod naboerne fra Herlev Eagles, i PM Montage Arena.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Herlev Eagles, uden Matthias Asperup, Julius Nyquist, Matt O’Connor, Nicklas Carlsen og Kasper Jensen.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Magnus Wolff som backup.

RMBs start femmer: Miro Keskitalo, Marco Illemann, Steffen Klarskov, Nikolaj Zorko, Mads Eller

Anden kæde: Nick Crawford, Lasse Mortensen, Marko Virtala, Teemu Virtala, Andre Pison

Tredje kæde: Kasper Larsen, Christoffer Frænell, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jonas Sass

Fjerde kæde: Magnus Galby, Frederik Kaels, Thomas Olsen

Lige første periode.

Da der var spillet fem minutter, faldt kampens første udvisning. Herlevs Victor Rolling Carlsson fik to minutter for Delaying the Game. Det lykkedes ikke for RMB, at udnytte overtalssituationen. Da Herlev igen var fuldtallige, bragte Magnus Povlsen hjemmeholdet foran.

Herlevs Tobias Ruelykke fik to minutter for Hooking. Efter kun ti sekunders powerplay, udlignede Thomas Olsen til 1-1 hvor der var spillet tolv minutter.

To minutter inden periodepausen fik Herlev den tredje udvisning, da der blev dømt Tripping mod Benjamin Mauritzen. Ingen scoring af RMB i powerplay, så de to hold kunne gå til pause med stillingen 1-1, efter en lige første periode.

Dyr udvisning til RMB.

Rødovre kom fint ud til anden periode, med afslutninger af Magnus Carlsen og Kasper Larsen. Magnus Galby, fik to minutter for High Sticking, hvor der var spillet seks minutter. RMB klarede frisag i undertal.

Så blev det Magnus Carlsens tur til, at tage plads i straffeboksen, for Tripping. Det blev en dyr udvisning til Magnus Carlsen, da Herlevs Brett Thompson scorede til 2-1 i powerplay, seks minutter inden periodepausen.

Da anden periode var færdigspillet, opstod der lidt tumult. Herlev fik 2×2 minutter for Roughing og RMBs Steffen Klarskov fik to minutter for Roughing.

Baneløber på isen.

Der var kun spillet fyrre sekunder af tredje periode, da Herlevs Alexander Lindqvist-Hansen øgede til 3-1.

Fem minutter inde i perioden, var der en tilskuer, der havde lyst til at blande sig i spillet. Efter kort tid, var baneløberen væk fra isen, og spillet kunne fortsætte.

Herlev har det spillemæssige overtag i sidste del af perioden. I tiden 58:35 tager RMB Time Out, og erstatter William Rørth med en markspiller. Kort før slutfløjt, får Teemu Virtala to minutter for Interference, og det var det sidste der skete i kampen, som Herlev Eagles vandt 3-1, og ”RMB” bliver på Metal Ligaens Syvende plads.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 26. november kl. 19:00 mod Esbjerg Energy i Granly Hockey Arena.