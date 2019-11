Nederlag til formstærke vestjyder

Marko Illemann fik to minutter for Holding efter 31 sekunder. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter sikre sejre over Metal Ligaens to tophold Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital, fortsatte Esbjerg Energy sin sejrsstime med en 4-1 sejr over et afbudsramt Rødovre Mighty Bulls, i Granly Hockey Arena. Nederlaget til Esbjerg Energy, var RMBs fjerde nederlag i de sidste fire kampe.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Esbjerg Energy, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Julius Nyquist, Matt O’Connor og Kasper Jensen.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Magnus Wolff som backup.

RMBs start femmer: Miro Keskitalo, Marco Illemann, Andre Pison, Nikolaj Zorko, Magnus Galby

Anden kæde: Nick Crawford, Lasse Mortensen, Frederik Kaels, Steffen Klarskov, Thomas Olsen

Tredje kæde: Kasper Larsen, Christoffer Frænell, Marko Virtala, Teemu Virtala, Mads Eller

Fjerde kæde: Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jonas Sass

Uheldig start.

RMBs afbudsramte mandskab fik en uheldig start på kampen i Granly Hockey Arena. Allerede efter et halvt minut fik Marco Illemann to minutter for Holding. Esbjerg Energy behøvede kun tyve sekunders powerplay til, at komme foran på Matthew Pistillis scoring.

”Tyrene” fik en powerplay mulighed to minutter efter hjemmeholdets scoring, uden resultat. Rødovre fik endnu en overtals mulighed, hvor der var spillet tolv minutter. Det lykkedes ikke, at passerer Mathias Seldrup i hjemmeholdets mål.

To minutter inden periodepausen, fik Mads Eller to minutter for Cross-Checking. RMBs boksplay holdt Esbjerg fra scoring, så de to hold kunne gå til pause med en 1-0 føring til Esbjerg Energy.

Hurtig Esbjerg scoring.

Der var kun spillet to minutter af anden periode, da Esbjergs Trevor Cheek øgede til 2-0. Midt i perioden blev det 3-0, da Zach Pochiro sendte pucken ind bag William Rørth.

Da der resterede otte minutter af anden periode, fik RMB sin tredje powerplay mulighed. Nick Crawford og Jonas Sass fik afsluttet, men ingen scoring. En anden periode, hvor Rødovre vandt skudstatistikken 9-12, men tabte perioden 2-0.

Lige tredje periode.

Frederik Kaels fik to minutter for Hooking, hvor der var spillet seks minutter af tredje periode. Ti sekunder senere fik Thomas Olsen to minutter for Slashing, og RMB spiller tre mod fem. RMB holdt hjemmeholdet fra scoring.

Da RMB igen blev fuldtallige, havde Thomas Olsen, Steffen Klarskov og Frederik Kaels gode afslutninger, inden Marko Virtala fik reduceret til 3-1 midt i perioden.

Esbjerg øgede kort efter, da Christian Wejse sendte pucken i nettet, til slutresultatet 4-1.

RMBs næste kamp.

Fredag den 29. november kl. 19:00 mod Rungsted Seier Capital i Rødovre Centrum Arena.