Nederlag i sidste sekund

Matt O'Connor diskede op med denne kanon redning, men i sidste ende var det ikke nok. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls, at følge op på tirsdagens sikre sejr over Frederikshavn White Hawks. Formstærke Herning Blue Fox, der har vundet de tre seneste kampe, fortsatte den gode stime, og kunne med en scoring i kampens sidste sekunder, tage fra Rødovre Centrum Arena med en 3-4 sejr i bagagen.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Herning Blue Fox, uden Julius Nyquist, Kasper Jensen og Frederik Kaels.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Lasse Mortensen, Miro Keskitalo, Andre Pison, Nikolaj Zorko, Thomas Olsen

Anden kæde: Nick Crawford, Christoffer Frænell, Nicklas Carlsen, Steffen Klarskov, Matthias Asperup

Tredje kæde: Kasper Larsen, Marco Illemann, Marko Virtala, Teemu Virtala, Mads Eller

Fjerde kæde: Jonas Sass, Kim Johansson, Magnus Carlsen, Magnus Galby

Lige første periode.

Der var kun spillet 34 sekunder, da Hernings Mark MacMillan bragte gæsterne foran. Umiddelbart efter fik begge hold en tur i straffeboksen. Der blev ikke scoret i de to overtalssituationer. Midt i perioden udlignede Magnus Carlsen, da han med et håndledsskud lagde pucken op i det fjerne målhjørne. Der blev dømt Cross-Checking mod Mads Eller. Hernings Lasse Lassen bragte gæsterne foran i powerplay, hvor der var spillet fjorten minutter. To minutter senere blev det 1-3 på en scoring af Jan Deleckey,

To minutter inden periodepausen, fik Hernings Sean Flanagan to minutter for Cross-Checking. Efter et minut i overtal, blev det 2-3 på periodens flotteste scoring, da Matthias Asperup og Nicklas Carlsen med hurtige pasninger, fandt Nikolaj Zorko der sendte pucken i nettet.

Målløs anden periode.

En anden periode, hvor der ikke blev spillet frem til de åbne chancer. Begge hold fik en udvisning. Thomas Olsen efter kun tre minutter og Hernings Cameron Brace midt i perioden. Der blev ikke spillet frem til afslutninger i de to powerplay situationer.

En lidt rodet anden periode, med mange fejlpasninger i moderat tempo.

Hektisk afslutning.

Spillet bølgede frem og tilbage fra starten af tredje periode. Midt i perioden overtog Herning initiativet,og testede Mac O’Connor, som præsterede flere store redninger.

Hernings Brodie Dupont fik periodens eneste udvisning, hvor der resterede fire minutter af tredje periode. Rødovre præsterede et flot powerplay, med flere kvalificerede afslutninger, men ingen scoring.

I tiden 58:21 tog Rødovre Time Out. Rødovre vandt Faceoff, og få sekunder efter, udlignede Kim Johansson til 3-3, hvor der resterede 1:33 af kampen. Det lignede en kamp der skulle ud i overtid, men med blot fem sekunder tilbage af kampen, lykkedes det Lasse Lassen i liggende position, at slå pucken i mål, i en hektisk slutfase.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 19. november kl. 19:00 mod Aalborg Pirates i Bentax Isarena.