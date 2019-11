Ida Bøje Gerdes spillede en god kamp mod DHG Odense. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Efter en godkendt præstation af RHs damer i forrige weekends mod Sæby HK, kom RHs damer ned på jorden igen, da et overbevisende DHG mandskab, forholdsvis ubesværet vandt en fortjent tolv måls sejr.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer havde lørdag eftermiddag besøg af DHG Odense, som kom til Rødovre med en overraskende 33-27 sejr over Bjerringbro FH i sidste spillerunde, hvor RHs damer straffede Sæby HK med ti mål.

Der var lagt op til et spændende opgør i Rødovre Stadionhal mellem to hold, med opadgående formkurve, og en tro på, at kunne gentage succesen fra sidste weekend.

Det blev hverdag igen for RH, efter den flotte præstation mod Sæby HK i sidste weekend. DHG Odense kørte RHs damer fuldstændig over, og var bedst på alle parameter.

Nervøs start.

Gæsterne fik en god start, og kunne scorer forholdsvis ubesværet, mod et nervøst hjemmehold, der lagde ud med tekniske fejl og manglende kvalitet i afslutningerne. RHs første scoring faldt efter ni minutters spil, da det lykkedes Katarina Juul Hansen at reducerede til 1-4.

RH kom lidt bedre med og fik reduceret til 3-5. Gæsterne øgede til 3-8, vor hjemmeholdets forsvar blev spillet fuldstændig tynde. Stinne Strøjr fik en pause, og blev erstatte af Trine Hammer i målet.

Hjemmeholdet fik bedre styr på tingene. Katarina Juul Hansen og Caroline Sophie Nielsen reducerede til 5-8, Hannah Jørgensen og Katrine Clasen til 7-9 ti minutter inden pausen. Et minut inden pausen, reducerede Sophia Lind Nielsen til 9-10 og der var igen spænding om udfaldet. En udvisning til RH, og to scoringer af gæsterne i slutfasen, kunne DHG gå til pause med en fortjent tre måls føring.

En svingende første halvleg af hjemmeholdet, som i perioder havde det svært og spillede med en høj fejlprocent.

Tabte anden halvleg 10-19.

RH fulgte god med de første syv minutter af anden halvleg, hvor stillingen var 13-15. I de følgende tyve minutter, spillede hjemmeholdet sig ikke frem til en eneste scoring. Det blev kun til tre scoringer af Amalie Hjort på straffekast. DHG udnyttede RHs scoringspause til, at bringe sig foran med 16-28. Tyve minutter, hvor DHG spillede med langt højere energi og havde fuldstændig styr på kampen.

I slutfasen, lykkedes det Christina Søndergaard at reducerer til 18-28 og Amalie Hjort til 19-30 inden gæsternes ti måls skytte Frida Maag Damgaard, lukkede kampen til slutresultatet 19-31.

Der var ikke meget der fungerede for hjemmeholdet, hvor det virkede som om, at aftalerne ikke var på plads. Stinne Strøjr og Trine Hammer i målet, fik ikke meget støtte at et forsvar der ikke ramte niveau. Der blev spillet med en høj fejlprocent, og angrebsmæssigt var det for ensidigt og ufarligt.

RHs næste kamp:

Lørdag den 16. november kl. 14:00 mod Bjerringbro FH i Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter.