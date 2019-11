Matthias Asperup ” Dejligt at få hul på bylden”

Med to mål og en assist leverede Matthias Asperup en stor jubilæumskamp. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Matthias Asperup leverede en stor indsats med to scoringer og en assist, i sin kamp nummer 200 for Mighty Bulls, i kampen mod Herlev Eagles.

Af Flemming Haag

”Det var dejligt at få hul på bylden igen, jeg har haft en masse kampe hvor det ikke rigtig gik min vej”, siger Matthias Asperup om sin indsats mod Herlev Eagles. ”I går spillede vi en kamp, som vi overhovedet ikke skal være stolte af, så der var noget vi skulle rette op på til i dag, og det synes jeg vi får gjort.

Om de tre powerplay scoringer, siger Matthias Asperup. ”Jeg syntes faktisk at vores powerplay har kørt rigtig godt, og som vi har talt om i powerplaykæden, så er tingene lykkedes, det eneste der ikke er lykkedes, det er målene, det er det sidste der har manglet. I dag fik vi lavet tre af dem og det var rigtig skønt, og så må vi håbe at det kan fortsætte”, siger Asperup, og fortsætter.

”Jeg ved ikke hvad der sker i de sidste fem minutter, det er lidt det samme som skete i går, hvor det var omvendt. Jeg ved ikke, om vi allerede har sagt til os selv at vi har vundet, eller hvad der lige foregår. Det må aldrig ske, at være foran 4-0 og 4-1 da der er fem minutter tilbage, at det så ender 4-4 til sidst, det må aldrig ske.

Vi talte om inden tredje periode, at de måske ville begynde at spille hårdt, og lave en ekstra slashing og de små ting, som ville irriterer os. Vi skulle ikke gå med på det, men der er nogle der går med på legen, og tager nogle dumme udvisninger, og rytmen ryger lidt ud, så de får nogle mål de ikke skal have”, vurderer Matthias Asperup. ”I går havde vi et rigtig godt comeback, hvor vi var rigtig glade for de to point, men i dag skal vi selvfølgelig være tilfreds med to point, men vi ville meget gerne have haft tre point i dag, og jeg føler, at vi fortjener de tre point i dag.

Vi er det bedste hold igennem hele kampen, men en sejr er en sejr, og så har vi fået en back der kan skyde straffe det er dejligt at se, siger Matthias Asperup om Nick Crawford, der sikrede RMB to point efter straffeslag.