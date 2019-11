Løfter i flok og drømmer om vindmøller

Med sine 20 år i vælten for Holger Danske er Anders bare en af mange kolleger, der har slidt flere sikkerhedssko ned i den store flyttefamilie på Rødovrevej. Foto: Red.

et firma for livet Årets Virksomhed i Rødovre har fuld fart på flytteforretningen. Nu løfter direktør og grundlægger, Tommy Besby, sløret for hemmeligheden bag de store vækstrater og utraditionel ledelsesstil i en udskældt branche, der har ry for dårlige arbejdsforhold og skræmmende kundeservice.

Af Taus Solakoglu

Som stenstatuen under Kronborg af samme navn, troner Tommy Besby godt op bag sit skrivebord i flyttefirmaet på Rødovrevej.

Men dér stopper ligheden med den danske sagnhelt også.

Manden bag Årets Virksomhed i Rødovre sidder ikke og venter på, at tingene sker af sig selv – han gør noget ved dem – et syvmileskridt foran alle andre.

“Du kan, du skal, du er en Besby,” var Tommy Besby fars ord til sønnen, når det var hårdt. Hårdt nede i baggården på Vesterbro, hårdt som soldat og hårdt at arbejde som flyttemand i faderens flytte-

forretning.

Med denne ståltro på egne evner og forpligtelsen som en Besby, fik Tommy Besby printet ind i hovedet, at når tiderne er hårde, når modgangen er tung, skal man klemme ballerne sammen og give den alt, hvad man har.

En filosofi, der smitter af på de 70 ansatte i det efterhånden store firma.

Flyttevirksomhedens historie er Tommy Besbys historie.

En historie om gå-på-mod og en virksomhedsleder, der, for sine utraditionelle ledelsesstil, vinder gehør hos Børsen, da han i 2019 blev kåret som Bedste Ejerleder.

Men, hvad er der egentlig, der gør Holger Danske til firedobbelt gazellevirksomhed?

Hvordan fordobler et firma, der lever af at pakke folks liv i papkasser og rykke dem fra sted til sted, omsætningen hvert år og hvordan lander de titlen som Årets Virksomhed 2019 i Rødovre?

I tidernes morgen

Tommy Besby kommer fra simple kår på Vesterbro og gik ud af skolen i 6. klasse. Familien har altid knoklet og ofte som selvstændige.

Kigger man på familiefotos fra gamle dage, ser man en farfar, der var vognmand og en far, der var flyttemand med sin bror.

Tommy ville dog i hæren. Noget der har sat stor præg på hans person og på den ledelsesstil, der har givet Holger Danske succes.

Efter nogle år i uniformen og en periode i faderens flyttefirma på Amager, starter Tommy Besby sit eget flyttefirma, Holger Danske.

Kunderne står i kø

Det er nu 24 år siden og Tommy skal i dag have styr på 22 biler og en stadig voksende stab.

Den faste kundekreds dækker idag flytning for de store TV-selskaber DR og TV2, Dragør Kommune, Haldor Topsøe, H&M og Carlsberg samt flere offentlige institutioner.

Succesen kan både ses og føles. Det er den gode kundeservice og det gode omdømme, der giver trofaste kunder og en solid tilstedeværelse på erhvervsmarkedet.

Opskriften på succes

Når man ser ham på sit kontor eller ude blandt bilerne, lyser karismaen ud af Tommy, men den dækker over en mand, der kræver ren snak og forventer medarbejdernes loyalitet. Noget han har fra sin tid i hæren.

Til gengæld får kolleger og ansatte hans loyalitet og en plads i den store familie.

En af dem, der næsten har været med fra start, er Anders, som bare er én af mange, der er blevet hængende siden 1990’erne.

”Vi er som én stor familie her i virksomheden. Da jeg trængte til nye udfordringer, fik jeg mulighed for at prøve kræfter med nye opgaver. Jeg har været oppe på kontoret og sidde ved et bord hele dagen, som jeg blev træt af. Nu er jeg tilbage som formand for sjakket for firmaflytninger,” smiler han og går i gang med at laste en flyttevogn med to af sine kolleger.

Har ansvar for hinanden

Det er en del af ledelsesstilen, at medarbejderne ikke bliver skiftet ud, men der bliver arbejdet på at beholde dem, så længe det giver mening for alle.

Tommys Besbys ledelsesstil ses også, når der med mellemrum træder en håbefuld ung mand ind ad døren til en jobsamtale.

Her kan Tommy godt bede om ’30 stærke’, for lige at se, om personen er fysisk stærk nok til at klare opgaven.

”Der bliver løftet meget, som løber op i mange kilo og til sidst et par tons om dagen, så du skal kunne løfte,” griner Tommy Besby.

Jargonen er tydeligt bramfri og tingene siges ligeud, så der ikke er misforståelser.

”Drengene har ansvaret for hinanden,” siger Tommy Besby og tilføjer med stort smil og et blink i øjet:

”En lille ømhed er noget, der skal løftes væk. Vi kan alle sammen være lidt møre efter en lang dag og skal op igen om morgenen, men så skal man huske, at man lader sit sjak i stikken og ikke kun kunden.”

Tommy styrer sygdom

I forhold til sygemeldinger skal det også igennem direktøren, men først forbi driftschefen. Denne måde at sygemelde sig på giver få sygemeldinger. I sidste ende har det betydet en fasttømret og stabil flok flyttemænd.

En indstilling, der skaber sammenhold i organisationen og et stærkt bånd mellem medarbejderne.

Her går direktøren forrest og kræver disciplin, men udviser også varme og omsorg for sine medarbejdere og tidligere medarbejdere.

Sømandshilsen

Midt i interviewet går døren til kontoret op og en ung mand træder ind.

Det er en tidligere kontormedarbejder, der kigger forbi for at sige hej.

Der giver anledning til knus og kram og viser en faderlig omsorg med både

klap på kinden og en stolthed over, at den unge mand er kommet ind på Sømandsskolen.

“Den lille skid,” siger Tommy stolt.

Troværdighed og glade kunder

Det giver stabilitet i henhold til planlægning og overfor kunderne, at man kommer til tiden og er færdig til aftalt tid.

Det kan kunderne lide og det skaber tryghed om firmaet, der rækker ud over den enkelte flytning.

Branchen lider generelt under, at flere tænker kortsigtet og med dårlig opførsel giver hele branchen et dårligt ry.

Hos Holger Danske er alle medarbejdere dækket af overenskomst og firmaet er medlem af Dansk Møbeltransport Forening (DMF).

“Derfor er alle dækket, både kundernes ting og medarbejderne, hvis skaden skulle være ude,” tilføjer Tommy Besby.

”Vi har mange faste kunder, som bruger os til både store og små flytninger. Vores kundeservice er i top og kunderne er glade for os, derfor scorer vi også rigtig højt på Trustpilot med 98 procent tilfredshed,” tilføjer Besby.

Det høje niveau af godkendelse fra Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste har endvidere givet virksomheden mulighed for at flytte for politiet og andre offentlige instanser, hvor der skal flyttes ting af fortrolig karakter eller personfølsomme oplysninger.

Tænker på klimaet

Når man hver dag tænder og slukker 22 store biler flere gange, sætter man sit aftryk på klimaet.

Derfor har Holger Danske investeret i miljøvenlige biler for at reducere CO2- udslip.

”Vi flytter også over landegrænser og med tiden kan vi se, at det bliver mere og mere vigtigt, at kunne komme alle veje. Vi gider ikke at sidde fast i London, for eksempel, fordi det indre af byen er lukket af for ikke miljøvenlige køretøjer,” tilføjer direktøren.

Derudover har virksomheden etableret 40-kWh solceller på taget af en af deres bygninger og søgt kommunen om at få sat en vindmølle op.

Socialt ansvar

Firmaet tager også deres sociale ansvarlighed seriøst og har samarbejde med både Glostrup og Albertslund kommuner omkring mentorordning for udsatte unge.

”Vi vil gerne være med til at give disse unge en chance for at få styr på deres liv. Det er vigtigt for os og for samfundet,” tilføjer Tommy Besby.

Så længe, de altså kan tage 30 stærke til jobsamtalen, kan man tilføje.