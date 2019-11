Tivoli-Garden er ikke kun for drenge. Siden 2015 har piger også været en del af garden og siden 1. oktober har Christine Holm, til højre, været kaptajn for 'tropperne'. Foto: Presse

også for piger Man kan sagtens være 13 år og kaptajn på samme tid. Det er Christine Holm et levende bevis på efter hun 1. oktober blev udnævnt som kaptajn i Tivoli-Garden.

Af Christian Valsted

Den lokale rødovrepige Christine Holm er blevet tildelt en af de ledende poster i Tivoli-Garden. Ungdomsgarden kan i år fejre 175-års jubilæum og er en helårs musikuddannelse for børn på 8-16 år. Det er bare fire år siden, at Garden blev åbnet for piger og nu er 13-årige Christine Holm strøget helt til tops.

Tivoli-Gardens kaptajn er den højeste ’officer’ i Garden. Kaptajnen leder Fanevagten og er den, der giver de mange kommandoer under paraderne. Kaptajnen er bindeleddet mellem de voksne i Garden og alle børn og unge i Fanevagten.

”Jeg blev næstkommanderende sidste år, og jeg er virkelig stolt af, at jeg har fået posten som kaptajn. Der ligger meget ansvar på én, men jeg tror på det, og jeg glæder mig til ansvaret. Jeg har været igennem de samme ting som drengene i Garden, og der er aldrig taget hensyn til, at jeg er pige. Det jeg er mest nervøs for er, om de kan høre min stemme, når jeg giver kommandoer under paraderne, for garderne er vant til at høre en drengestemme,” fortæller Christine Holm.

Tivoli-Garden kendt over store dele af verden og med bjørneskindshuerne, de røde jakker og hvide bukser er de et visuelt ikon for den gamle have.