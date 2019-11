Jonas Sass ”Jeg er ikke tilfreds med at vi taber”

Om vi er ti spillere eller om vi er tyve spillere så må vi bare kæmpe, siger Jonas Sass. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det har været hårdt med de mange skadede spillere, men det går den rigtige vej og jeg synes, der er en langt bedre stemning i truppen, siger Jonas Sass.

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt talte med Jonas Sass, efter kampen mod Rungsted Seir Capital.

”Jeg er ikke tilfreds med at vi taber, uanset om vi mangler spillere. Vi tager det ene point vi får mod Rungsted, efter at have tabt fire kampe i træk” siger Jonas Sass og fortsætter.

”Det var fedt at høre hjemmepublikummet, og dejligt at de stadig tror på os, selv om situationen er som den er. Jeg synes vi havde fortjent sejren i tre mod tre, selv om Rungsted også har nogle store chancer, men alt i alt OK, men jeg er ikke tilfreds”.

Om stemningen i spillertruppen efter de mange skader, siger Jonas Sass.

”Stemningen i truppen var ikke så god for to kampe siden. Når realiteten først har ramt os, og vi har hørt hvilke skader folk har, og situationen ikke kan ændres, så må de spillere der er tilbage bare kæmpe, og det synes jeg vi har gjort de to sidste kampe. Det har været hårdt, men det går den rigtige vej og jeg synes der er en langt bedre stemning i truppen”.

”Jeg synes vi spillede med stor glæde, i store momenter af kampen mod Rungsted. Vi udnytter ikke vores powerplay i dag, det har vi kæmpet lidt med, og jeg håber det bliver bedre hen mod slutningen af sæsonen”.

Om kampen mod Odense på tirsdag, siger Jonas Sass.

”Det bliver fedt på tirsdag mod Odense, og det bliver dejligt at spille på hjemmebane igen. Vi tager kampen mod Odense som alle andre kampe. Det bliver endnu en test, og vi må spille med de spillere vi har til rådighed, og det kan være der er en ny spiller med på tirsdag, det ved man aldrig. Vi må bare klø på, uanset om vi mangler fem U-20 drenge som skal til VM, eller om vi mangler fem skadede spillere yderligere. Om vi er ti spillere eller om vi er tyve spillere så må vi bare kæmpe, så bliver der masser af spilletid” slutter Jonas Sass.