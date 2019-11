Katrine Clasen imponerede med seks scoringer i sejren over Bjerringbro FH. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Efter ydmygelsen mod DHG Odense i sidste weekend, er det imponerende, at RHs damer kunne tage til Bjerringbro, og vinde over oprykningskandidaterne fra Bjerringbro FH, der i sidste sæson spillede kvalifikationskampe op oprykning tik HTH-Ligaen.

Af Flemming Haag

Imponerende præstation.

Rødovres håndbolddamer i 1. division præsterede et imponerende resultat, da det blev til en sejr på 22-27 over Bjerringbro FH, i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter.

Efter sidste weekends nedtur mod DHG Odense, hvor det blev til et 12-måls nederlag, er det imponerende, at det unge RH mandskab kan rejse sig, og vinde over Bjerringbro FH, der i sidste sæson spillede om oprykning til HTH-Ligaen, og aktuelt ligger helt fremme i damernes 1. division.

Tvivlsom start.

RHs damer fik ikke den bedste start på kampen. Bjerringbro kom på 3-0 inden Ida Bøje Gerdes og Anne Jagd fik reduceret til 3-2, hvor der var spillet fem minutter.

Hjemmeholdet holdt føringen frem til stillingen 7-6, inden Sophia Lind Nielsen udlignede til 7-7. Hjemmeholdet kom foran 8-7. Anne Jagd udlignede til 8-8. Stillingen var 10-10, da der resterede ti minutter af første halvleg.

RH kom på 10-12 på mål af Olivia Fredslund og keeper Stinne Strøjr. Olivia Fredslund med endnu en scoring til 11-13, og Sophia Lind Nielsen lukkede første halvleg, til pausestillingen 12-14.

Stærk slutfase.

RHs damer tog afstand fra starten af anden halvleg. Katrine Clasen øgede med tre scoringer til 12-16, og 14-17. Signe Schultz til 15-18 hvor der var spillet ti minutter af anden halvleg.

Hjemmeholdet kom tilbage, og fik udlignet til 21-21 hvor der resterede ti minutter af anden halvleg. Bjerringbro kom igen foran i slutfasen, da det blev 22-21, og det begyndte at se svært ud, for det unge RH mandskab. RH viste herefter god moral i slutfasen. Anne Jagd udlignede til 22-22, og RH fik lukket hjemmeholdet ned. Det lykkedes, at holde Bjerringbro fra scoring i kampens sidste syv minutter, så Anne Jagd med to scoringer, Ida Bøje Gerdes, Hannah Jørgensen og Katrine Clasen kunne lukke kampen, og noterer en overraskende og fortjent sejr på 22-27 over Bjerringbro FH.

Med sejren, har RHs damer fortsat kontakt til det jævnbyrdige midterfelt, i damernes 1. division.

RHs næste kamp.

Lørdag den 7. december kl. 15:00 mod SønderjyskE i Arena Aabenraa.