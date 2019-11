I denne søde juletid!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg ved godt, at der står ”november” på kalenderen, men derfor er der jo mange, som ikke holder sig tilbage for at forsøge at skabe lidt julestemning.

Af Chrummer

Vi nåede ikke engang at komme over den meget “danske” årstid Halloween, førend hylderne i Netto bugnede af chokoladejulemænd i en skøn sammenblandning af græskar og dødningehoveder fra Nestlé. Nærmest et multietnisk udbud af religiøst slik.

Jeg kommer til at tænke på, hvor gode sådan en pakke brunkager fra Karen Wolf egentligt er om 2 måneder. Og HVIS de stadig er gode nok 2. juledag, men indkøbt i slut oktober, hvor mange holdbarheds-kemikalier har jeg mon indtaget?

Nå, det når jeg ikke at finde ud af, for de bliver selvfølgelig indtaget samme aften. Smagen af brunkager – mens man kreere kastanjedyr – er uovertruffen.

Men tag ikke fejl. Jeg holder meget af julen, men man kan godt gå hen og blive lidt træt i nisseskægget INDEN det bliver den 1. december.

Min yngste datter – som trods alt har kørekort – er en sucker for jul. Hun begynder allerede at lave playlister med julemusik på telefonen den sidste uge i sommerferien. Hun bliver jo nærmest depressiv, når vi rammer den 27. december og julen er overstået.

Men krafigt ansporet af juleudvalget i forretningerne, så har hun i dag (den 13. november) installeret et pyntet juletræ på hendes værelse og en julestjerne i vinduet.

Når jeg sniger mig ind på hendes værelse, så sidder hun og ser julefilm – i shorts og T-shirt.

De senere år har jeg prøvet at dæmpe ”julestemningen” lidt, for jeg prøver at holde julepynten i sine kasser i kælderen, ihvertfald frem til den uge hvor den 1. december falder.

Sidste år var jeg nødt til at pakke julepynten i sorte sække, inden jeg puttede dem i de gennemsigtige plastikkasser. Bare for at holde det lidt mindre synligt og undgå et fuldt

julepyntet hjem fra den 1. oktober.

Men det er blevet svære og svære, så sidst vi var i ”Netto” faldt min datter over et meget ”smukt” kalenderlys. Jeg sagde: ”Stop nu, for fanden. Det er den FEMTE NOVEMBER. Der går tre UGER, inden vi skal tænde det!”

”Far, du ved godt, hvilken dag det er på torsdag, ikk’?”

– ”Jov det er den SYVENDE november.”

– ”Lige præcis, far. Så er der lige præcis 24 dage til den 1. december!”

Ja, så siden den 7. november har min datter brændt kalenderlys og åbnet julekalender – som nedtælling til den store dag: 1. december.

HOHOHOHOHOHO Glædelig 7. november!