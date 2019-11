Hwarang mistede førstepladsen til DM

Hwarang Rødovres taekwondo hold til DM. Foto: Privat

taekwondo Rødovreklubben Hwarang vandt sidste år prisen, som mest vindende klub til DM i taekwondo. Sådan blev det ikke i år, selvom Hwarang kom hjem fra Skanderborg med otte guldmedaljer. Den 17-årige Tobias Hyttel blev danmarksmester for syvende gang, denne gang foran TV2 Sports kamera

Af Peter Fugl Jensen

Den Team Rødovre støttede Tobias Hyttel, som også er Rødovres OL-håb i 2024, deltog til DM for seniorer og det gik ikke ubemærket hen til DM, fortæller træner Tarik Setta.

”Hele Danmarks taekwondo-darling Tobias Hyttel, som skulle forsvare sin titel, blev tog TV2 sporten med storm. TV2 Sport var ellers mødt op for at foretage et interview med den nyansatte landsholdstræner Aziz Acharki fra Tyskland, men da tv-holdet fik øje på gulddrengen fra Rødovre, blev fokus flyttet til Tobias.”

”Rødovrekæmperen gav interview og blev fulgt tæt af kamerafolk igennem opvarmning og selve kampen. Det betød, at Tobias var nødt til at levere et godt show i sin finalekamp for senior -58 kilo. Og hvilket brag det blev.”

”Tobias var flyvende gennem to omgange og kampen blev stoppet før tid på grund af et suverænt pointforskel. Således kunne Tobias kalde dig danmarksmester for syvende gang efter finalecifre på 52-8,” udtaler cheftræner Tarik Setta.

Tobias Hyttel i blå vest sender et perfekt spark ind på sin modstander i DM-finalen.

Afbud blev dyrebare

Hwarang er andet end Tobias Hyttel og de mange deltagere fra rødovreklubben hev i alt 23 medaljer med hjem til Rødovre. Otte af guld, 12 af sølv og fem var af bronze.

”Vi fik desværre fem afbud i sidste øjeblik fra nogle af klubbens stærke profiler, blandt andet på grund af skader. Det betød, at vi desværre tabte førstepladsen som Danmarks mest vindende klub, der blev vundet af vores rivaler fra Albertslund,” siger Tarik Setta, der ikke lægger skjul på, at det ellers var en målsætning at genvinde.

”Men det er en titel, man ikke lige vinder og det kan ikke lade sig gøre, når vi mangler fem profiler,” slår han fast.

Satsede på børnene

I år havde Hwarang satset på et nyt hold i børnerækkerne.

”Alle viste fin figur. Ud af de 15 helt unge opnåede vi tre danmarksmestre. Ellers var det klubbens store profiler, som gjorde mest væsen af sig og trak det store publikum, som kunne se nogle flotte dueller,” fortæller Setta, der kunne se klubbens rutinerede ungdomskæmpere vise vejen for de yngste.

”Shantelle Mendoza, Yasmin Dahmani, Tobias Hyttel, David Liu, Maria Ghannam, Kody Atievedey og Adam Mahnu vandt alle DM. Hamad Setta, Sara Setta, Mariam Mahnu, Ricki Farnes, Camilla Farnes og Mathias Goldstein fik alle Sølv. Blandt disse stod den ene finale i Junior -55 kilo mellem to rødovrekæmpere, nemlig Ricky Farnes og David Liu. Kampen var så tæt, at den måtte ud i Golden Point, inden vinderen kunne udpeges., som altså blev David.”

”Drengene er en god støtte for hinanden i dagligdagen og de beviste til DM, at de er de bedste i Danmark,” siger Setta.

”Årets store overraskelser var Yasmin Dahmani og Maria Ghannam, som begge tog deres første DM titel i nye vægtklasser. Det lykkedes pigerne efter en koncentreret og helhjertet indsats at vinde i sikker stil over dygtige modstandere.”

Hamad Setta kæmpede nogle intense kampe med flotte dueller og en gejst, der trak store dele af publikum over til sine kampe. Finalen tabte Hamad knebent.