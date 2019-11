Højere huspriser end før finanskrisen

29 kommuner i Danmark, her i blandt Rødovre, kan i øjeblikket bryste sig af at have højere huspriser, end da priserne toppede inden finanskrisen. Foto: Arkiv

bolig Husejerne har i en lang årrække nydt godt af stigende huspriser på boligmarkedet og Rødovre har, sammen med 28 andre kommuner i landet, i dag højere huspriser, end da priserne toppede inden finanskrisen.

Af Christian Valsted

Tiden hvor du kunne købe en villa i Rødovre for under 2,5 millioner kroner er så godt som forbi. Prisen på den lokale boligkvadratmeter har været stødt stigende siden finanskrisen og i dag er den gennemsnitlige kvadratmeterpris 13 procent højere end da priserne toppede før boligboblen bristede og finanskrisen skyllede ind over markedet. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden.

I periode fra 2005-2011 kostede én kvadratmeter villa i Rødovre i gennemsnit 24.726 kroner og i oktober måned i år lå de gennemsnitlige priser 3137 kroner højere, hvilket svarer til 13 procent.

I alt kan 29 kommune bryste sig af at have aktuelle huspriser der er højere, end da de i sin tid toppede inden finanskrisen.

”For to år siden var det kun i 14 kommuner, at huspriserne var højere end før finanskrisen. Nu er det tal fordoblet. Foruden kommunerne, der indeholder de store byer, ser vi nu, at flere kommuner i Jylland og på Fyn er repræsenteret på listen, og det vidner selvfølgelig om, at de stigende priser langtfra er et storbyfænomen. Udviklingen kommer aktuelt store dele af landet til gode,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

65 kommuner er under niveau

Det betyder omvendt, at 65 kommuner ligger under niveau, men det er ikke nødvendigvis negativt.

“Det er ikke afgørende, om vi kommer op på tidligere års niveau i forhold til huspriserne i alle kommuner. Det afgørende er, at der fortsat er aktivitet på de lokale boligmarkeder, og at der med andre ord bliver købt og solgt huse. Helst i et tempo, hvor der er balance mellem pris og efterspørgsel, så markedet ikke går i stå, som det skete under finanskrisen,” siger Birgit Daetz.