Her finder du IT-løsninger til krævende miljøer

IT er en helt essentiel del af hverdagen på de fleste arbejdspladser. Det er dog helt forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke krav der bliver stillet til IT'en.

På almindelige kontorer er det ikke specielt afgørende, om IT-produkterne er vandtætte, rengøringsvenlige og så videre, da de ikke bliver udsat for ret meget. På andre arbejdspladser og i andre brancher skal IT’en derimod være ekstremt modstandsdygtigt over for vind såvel som vejr og kunne tåle lidt af hvert.

Et hav af IT-produkter

Det kan være helt forskellige produkter, der er behov for, når det gælder IT i industrien. Nogle steder er det for eksempel vigtigt, at IT-produkterne kan tåle at blive udsat for vand. Dette gælder blandt andet brancher som Field Service og Maritime. Her vil et vandtæt tastatur til PC’en for eksempel være et must, for at hverdagen kan fungere. Det vandtætte tastatur er lavet i silikone, og det kan tåle temperaturer ned til -25°C og helt op til omkring +75°C.

I fødevare- samt kemiindustrien er det altafgørende, at produkterne er nemme at rengøre og uden besvær kan holdes sterile, hvilket der også er taget højde for i produktudvalget hos Blue Line.

Uanset om det er den ene eller den anden IT-løsning, du er på jagt efter, vil du med stor sandsynlighed kunne finde den i det store sortiment, der blandt andet omfatter følgende produkter:

Industrial PC og Industrial Panel PC

HMI Stainless Steel

Industrial Monitor

Mobile Trolley

Keyboard & mouse

Rugged Mobile Computer

Hvis der på ovenstående liste ikke er det, du leder efter, er der ingen grund til bekymring. Der er nemlig mange andre produkttyper på hjemmesiden, og de er alle kendetegnet ved deres høje kvalitet og robusthed. Dette betyder, at de egner sig utroligt godt til industrier i krævende miljøer.

Hvis du har helt særlige behov

Der er et kæmpe udvalg af standardprodukter, hvilket er tilstrækkeligt for de fleste. Der er dog nogle gange, hvor arbejdspladser har nogle helt specifikke krav til IT-produkterne, som ikke kan efterleves af standardsortimentet. Dette er dog på ingen måde et problem, for det er muligt at få kundespecifikke løsninger, så du ikke behøver at gå på kompromis med dine ønsker eller behov.

En kundespecifik løsning kan blandt andet indebære, at et af standardprodukterne bliver tilpasset og justeret, så det bliver, lige som I ønsker det.

I andre tilfælde er dette dog ikke nok, og produktet bliver nødt til at blive udviklet og produceret fra bunden, for at det lever op til alle jeres krav. Heldigvis er dette muligt, og I kan i tæt samarbejde med Blue Line skræddersy en IT-løsning, der er optimal for netop jer.

Der er mange fordele at hente ved at have IT af høj kvalitet på arbejdspladsen. Det vil betyde, at medarbejderne bedre kan udføre deres arbejde, og at tiden vil blive udnyttet bedst muligt. På den måde bliver arbejdspladsen mere effektiv, og det vil i sidste ende føre til bedre resultater og tilfredse kunder.