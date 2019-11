Håndværkere – er de til at stole på?

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Når man som jeg, ikke er den skarpeste håndværker, så sker det at man må ringe og bede om hjælp.

Af Chrummer

I de sidste par måneder har jeg haft brug for en en elektriker, en VVS’er og en tømrer. Det var forholdsvis store opgaver, så jeg kunne godt se, at det kunne jeg ikke klare selv.

Den første jeg fik brug for var elektrikeren til et par dages arbejde. Vi lavede en aftale – selvfølgelig inden for hans arbejdstid, så jeg smuttede hjem tidligere for at kunne nå det til tiden. 2 timer efter at han skulle være kommet ringede han og sagde at han ikke kunne nå det. Det sker jo. Så vi lavede en ny aftale som han ”desværre” havde glemt, men tredie gang der lykkedes det – godt nok 2 timer for sent.

Det næste jeg skulle bruge var en VVS’er – også et par dages arbejde – vi talte om opgaven på telefonen. Det ville han MEGET gernel lave, men han ville godt lige se det først inden han bare gik igang. Tirsdag kl 15 – endnu engang måtte jeg køre tidligt hjem. Der der var gået to timer over tiden – åbenbart det der hedder ”cirka” i håndværker-tid – så ringede jeg til ham. Han svarede ikke. Så ringede jeg på den såkaldte ”vagttelefon”. Ingen svar. Så sendte jeg ham en sms og spurgte om han havde glemt vores aftale? 2 uger efter har jeg ikke hørt fra ham. Hvis det er fordi han er gået konkurs, tjahh så ville det på en eller anden måde ikke overraske mig. Jeg fandt forresten ud af, at det der med ”Vagttelefon” – det er bare noget man skriver, for så kan man altid forsvare at køre rundt i sin gul-plade bil. Skulle man blive snuppet af politiet, så er man jo på ”vagt”.

Så skulle jeg bruge en tømrer – skal skifte 4 vinduer – Det kunne han godt. Nu har jeg så ventet på en dato og en pris i 5 uger!

Jeg kan godt forstå, at folk laver opslag om biler på polske plader som lusker rundt. Det er måske ikke fordi de er her for at stjæle noget fra dit hjem, det kunne måske blot være at de er her for at stjæle noget af alt det hånderværker arbejde der ligger og venter – og som danske håndværkere ikke gider ?

Jeg tænker på, hvordan håndværkere klarer sig i et ægteskab, når de ”glemmer” at komme hjem – eller ihvertfald 2 timer for sent – og hvordan de overlever at undlade at svare i 5 uger på et simpelt spørgsmål, som: ”Henter du børn i dag, skat?”

Jeg tænker bare, hvis alt fungerede som det (åbenbart) gør med håndværkere, så ville det være skidt.

Forestil dig at tage fri til by-pass operation og du efter 2 timers ventetid, får at vide, at kirurgen har glemt dig? Men kommer forbi ”engang i næste uge”, men at han lige ringer 30 minutter før.

Eller når man ringer 112, så er der ingen der svarer? Eller når lægenambulance kommer 2 timer senere.

Eller hvis DSB kørte efter en håndværker-køreplan plus/minus 2 timer eller aldrig – nå nej skidt eksempel, for det gør de jo.

Og så er der det med prisen. Tænk hvis det fungerede lige sådan i Netto. Du smider en 10’er for en liter mælk og så siger ekspedienten…”Hov hov det bliver 15 kroner !” – Hvad? Men der står 10 på skiltet?” – ”Ja ja, men plus moms, kørsel og miljøtillæg…”