Gratis tjek af havemaskiner og helbred

Det gratis tjek af krop og havemaskiner finder sted på mandag hos BMI på Jyllingevej.

til mænd Mænd er hverken gode til at få tjekket helbred eller haveværktøj, men på mandag kan de slår to fluer med et smæk hos BMI på Jyllingevej.

Af Christian Valsted

Det er nu, du skal læse med, hvis du hverken er typen der går til lægen eller er god til at pleje dine havemaskiner. På mandag har du som mand mulighed for at sætte flueben ved begge ting hos BMI på Jyllingevej.

Det er Husqvarna, der er gået sammen med Forum for Mænds Sundhed og Redminkrop om at tilbyde

et gratis tjek af mænds helbred og haveværktøj hos den lokale forhandler.

Danske mænd går ikke nok til lægen og derfor har mænd, ifølge Forum for Mænds Sundhed, langt højere risiko for at udvikle alvorlige sygdomme.

”Vi håber, at denne usædvanlige kombination af helbreds- og værktøjstjek vil få mænd til at gå oftere til lægen fremover,” siger Svend Aage Madsen, der er formand for Forum for Mænds Sundhed.

Det gratis tjek af krop og havemaskiner finder sted mandag den 11. november fra klokken 14 til 18 hos Husqvarna-forhandleren BMI på Jyllingevej 135. For at undgå lang ventetid er det nødvendigt at booke en tid på forhånd.