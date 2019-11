GPS til navigation og flådestyring

SPONSORERET INDHOLD Skal du opgradere firmaets GPS udstyr? Har I biler på landevejene, som hele tiden er afhængig af at have en pålidelig GPS-navigator?

Og har du hørt, at det kan være virkelig gavnligt at investere i et flådestyringsprogram? Her fortæller vi dig, hvad du skal tænke på ved valg af GPS-navigator og flådestyringsprogram.

Hvad er dine behov for navigation?

Det er aldrig nemt at gennemskue et marked med mange forskellige udbydere. Men første skridt er at gøre sig klart, hvad ens behov egentlig er. Derefter er det lettere at gå i gang med at undersøge hvilke GPS-navigatorer og flådestyringsprogrammer, der matcher de behov du har fundet frem til er væsentlige for din virksomhed og medarbejdere.

Nogle synes for eksempel, at det er vigtigt, at deres GPS-navigator kan meget. Andre synes, det er skærmens størrelse, det kommer an på. Hvis du skal finde frem til en GPS- navigator, som dine medarbejdere skal benytte i deres daglige arbejde, er det selvfølgelig en rigtig god ide at høre deres mening, inden du vælger.

Skal du finde et flådestyringsprogram skal du tænke over, hvilke behov du som leder har i din hverdag. Er du ofte væk fra kontoret eller er det hovedsagelig bag skrivebordet du skal styre slagets gang?

Kort og data

Det kan altid anbefales at vælge en GPS-navigator fra et kendt mærke, så ved du, at den virker. Vælg en, hvor der er et eksternt hukommelseskort, hvis du vil have mulighed for at opdatere kortenes data senere.

Det kan betale sig at få navigatorerne opdateret med de nyeste data, inden du køber dem – så du får det med i prisen. Kan du ikke få de nyeste opdateringer, skal du naturligvis sikre dig, at det er muligt at opdatere dem efterfølgende.

Det er værd at huske på, at det hos nogle modeller koster et beløb at opdatere GPS-navigatoren og at det hos andre modeller hører med i prisen, at navigatoren kan opdates uden beregning. Derfor skal du lige regne efter, hvad der bedst betaler sig på sigt.

Ruteberegning og trafikinformation

Prisen på en GPS-navigator hænger ofte sammen med hvor meget den kan. Derfor er det vigtig, at du som nævnt tidligere har fundet ud af, hvad dine og dine medarbejderes primære behov er. Man kan hurtigt miste overblikket over en masse forskellige funktioner og mange af dem, kommer man måske aldrig til at benytte.

Så betal ikke for mere end du behøver. Faktisk er tendensen, at navigatorerne har fået færre funktioner og, at der derimod er større fokus på, at de er nemme at betjene. I dag fungerer ruteberegningen fint i alle GPS-navigatorer. Det du derimod skal være opmærksom på er, om de kan arbejde ud fra aktuelle trafikinformationer såsom kø og vejarbejde.

Det kan være en stor hjælp og meget tidsbesparende for dine medarbejdere, hvis du kan undgå at køre i kø. Den bedste forbindelse opnår du med en navigator med eget sim-kort. Forbindelse gennem mobiltelefonen er for ustabil.

Når du skal vælge et flådestyringsprogram

Hvis du har fra fire firmabiler og op, er det en god ide at få et flådestyringsprogram. Det giver dig et uvurderligt overblik i hverdagens koordinering af arbejdet. Via GPS-trackere i alle firmabiler kan du hele tiden se, hvor dine biler og medarbejdere befinder sig og, hvem du eventuelt skal sende videre til en akut opgave.

Når du skal vælge et flådestyringsprogram, så sørg for, at det er et, der kan snakke sammen med de administrationsprogrammer, du ellers bruger til ordrestyring og økonomi mv. Det giver store administrative fordele at kunne trække data fra flådestyringsprogrammet direkte over i de andre programmer.

Det er også en stor fordel at vælge et program med tilhørende app. Appen giver dig mulighed for at følge med i bilernes færden, når du er væk fra kontoret.