Goldman Sachs køber sig ind i Rødovre

Nu er der endelig kommet gang i byggeriet ved Rødovre Port igen. Foto: Brian Poulsen

Rødovre Port Efter et halvt års spekulationer om at den storstilede satsning 'Rødovre Port' skulle være blevet skrinlagt, er byggeriet for foden af Rødovre Station endelig gået igang igen. Med penge fra den udskældte amerikanske bank Goldman Sachs.

Af André Bentsen

Forargelsen var stor, da Goldman Sachs på rekordtid tjente 20 milliarder kroner af danskernes penge ved at købe sig ind i Dong Energy og på rekordtid sælge aktierne i energiselskabet videre med 155 procents fortjeneste ved hjælp af en smart skattefinte.

Nu har den amerikanske bank købt sig ind i prestigeprojektet Rødovre Port, der skal skabe nyt liv i brandtomten for foden af Rødovre Station, hvor livet har været gået i stå siden en kæmpe brand i 2010 lagde området øde.

I et halvt års tid har det dog været meget småt med fremskridt på den afskærmede byggegrund, efter Lokal Nyts oplysninger, fordi det ikke har været muligt at finde investorkapital nok til det kæmpe projekt.

Pludselig den 20. oktober skrev firmaerne bag Rødovre Port dog følgende på deres hjemmeside.

“Vi har færdiggjort montering af spuns, nedrivning af de gamle betonkonstruktioner samt delvis bortskaffelse af jord. Selvom der ikke sker det store på byggepladsen, er planlægningsarbejdet godt i gang og vi forventer at støbe beton omkring årsskiftet.”

Lokal Nyt har forgæves både via telefon og på SMS forsøgt at få en besked fra både Gefion, og CG Jensen, der er entreprenør på byggeriet for at få en status.

På rådhuset er formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S) uanset hvad glad for, at der endelig er kommet gang i byggeriet igen.

“Det er min egen fornemmelse, at der har været problemer for alle dem, der står bag Rødovre Port og at konceptet har været solgt videre et par gange. Jeg har ikke fået nogen melding denne gang, men vi er glade for at konstatere, at man nu igen har fundet fodfæste og er startet op igen.

Hvad siger du til, at det er med penge fra Goldman Sachs, der er kendt for at udnytte huller i skattelovgivningen?

“Jeg har ingen kommentarer til, hvem der kommer til at stå bag.”

Det er vel jeres opgave som kommune at stå inde for, hvem der bygger i byen?

“Det gør vi også. Vi fastholder både bygherre og entreprenør på, at der kommer billige boliger til borgerne i Rødovre. Det er det projekt vi har sagt ja til efter lange og drøje forhandlinger. Alt med lokalplanen er i orden, og så kan det være underordnet med kapitalen, så længe de ikke er kendt for at tilføre byggerierne noget andet end det, der er planen og godkendt.”