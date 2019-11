Glemsomme lånere er en god forretning

Mange bække små gør en stor å. Hvis alle lånere betalte deres biblioteksbøder til Rødovre Bibliotek i morgen, ville der tikke 563.600 kroner ind på kontoen. Foto: Arkiv

bøderegn Hvis du har fået en bøde for at aflevere en biblioteksbog for sent, er du ikke den eneste. Langt fra. Lånernes glemsomhed er faktisk en ganske god forretning for Rødovre Bibliotek, der årligt budgetterer med indtægter for 450.000 kroner.

Af Christian Valsted

Det er ganske gratis at låne bøger og andet materiale på Rødovre Bibliotek, men kun hvis du husker at aflevere det lånte materiale tilbage til tiden. Og glemsomme lånere er der mange af. Faktisk så mange, at Rødovre Bibliotek hvert år budgetterer med næsten en halv million kroner i indtægter for gebyrer eller erstatninger for bortkommet materiale fra glemsomme lånere.

”Det er altid dejligt, når vi får indtægter til biblioteket, men det mest optimale ville selvfølgelig være, hvis lånerne afleverede materialerne til tiden, så andre kan låne dem,” siger biblioteks-

leder på Rødovre Bibliotek, Lone Terpgård-Jensen.

Får påmindelse på SMS

For Lånere over 16 år starter gebyrtaksterne ved 20 kroner, hvis man afleverer 1 til 7 dage for sent og gebyrerne vokser jo længere tid lånerne venter med at aflevere. Efter 30 dage er gebyret således på 230 kroner.

Rødovre Bibliotek kan ikke oplyse, hvor mange brugere der har et udstående med biblioteket, men ved udgangen af 2018 var den samlede gæld på hele 563.600 kroner.

”Vi sender en reminder til lånerne på mail eller SMS fire dage før lånets udløb og vi er også begyndt at sende en saldoopgørelse ud til lånerne via e-Boks, så de er klar over, hvilket mellemværende man har med bi-

blioteket,” fortæller Lone Terpgård-Jensen.