Giver millioner i ‘dummebøde’

Firmaet, der er igang med at renovere Vestbad får 99.980 kroner i bøde hver dag af Rødovre Kommune på grund af forsinkelser.

Vestbad Der er ikke meget klor i det mudder parterne i Vestbadsagen kaster efter hinanden. En aktindsigt, som Lokal Nyt har fået fat på, viser store uenigheder mellem kommunen og entreprenøren, der slås om millionstore bøder og ekstraregninger.

Af André Bentsen

Det kan godt være, at du endnu ikke kan bade udendørs i Vestbad, men der er alligevel allerede kø ved håndvasken i svømmehallen, hvor bygherren Rødovre Kommune beskylder hovedentreprenøren, Christiansen & Essenbæk,

for ikke at levere til tiden, mens de omvendt ryster på hovedet af kommunens mangelfulde udbudsmateriale og dårlige tegninger.

Hvis man et kort øjeblik bevæger sig lidt længere ud, end kun til navlen, vil man måske vove det spørgsmål, hvorfor den forvoksede swimmingpool ikke indvies om sommeren, hvor folk kan bruge den, men nu i stedet partout skal hastes færdig, så det kan stå tomt og ubrugt hen hele vinteren.

Ikke mindst trafiklegepladsen og området omkring Hønen ville Adm. direktør i Christiansen & Essenbæk, Jon Buch Vedstesen, gerne have ventet med at lave til foråret, da det er betydeligt billigere.

”Men kommunens folk har insisteret på, at det skal stå klar til nogle events og arrangementer nu her,” siger han.

Hvilke events, der skal holdes udendørs i Vestbad henover vinteren, kan firmaet, der knokler med at gøre tingene færdig, til gengæld ikke få svar på.

Men de knokler. Ikke mindst fordi Rødovre Kommune ifølge en aktindsigt, Lokal Nyt har fået, pådutter dem dagsbøder på næsten 100.000 kroner hver dag, de overskrider tidsfristen, der oprindeligt hed den 28. juni.

Der er altså tale om et svimlende millionbeløb, entreprenøren skal betale, i det branchen kalder for dummebøder.

Voldgiftssag på vej

Men hvem, der har dummet sig i sagen, er der delte meninger om.

”Jeg kan forstå, kommunen synes, vi er forsinket igen og igen og ikke overholder de tider, der er aftalt. Til det kan jeg kun understrege, at vi har bedt om tidsfristforlængelse flere gange fordi det materiale vi har fået af kommunens folk er så mangelfuldt, at vi har måtte skrive over 160 tillægs- og ændringsaftaler,” oplyser Jon Buch Vedstesen.

På en normal entreprise af denne størrelse anslår en ekspert Rødovre Lokal Nyt har talt med, at der normalt vil være en 20-30 tillægsaftaler fordi, der sker uforudsete ting undervejs.

I tilfældet med Vestbad er hovedentreprenøren altså blevet bedt om at lave en hel del ekstra ting, som ikke først var specificeret ordentligt.

Det betyder også, at firmaets kontrakt eller den regning, som skatteborgerne i Rødovre skal betale til entreprenøren, er vokset fra cirka 20 millioner kroner til omkring 35 millioner kroner.

Penge som Rødovre Kommune håber at hente ind via dagbøderne og et forlig i en voldgiftsag.

”Der er lavet en syn- og skønssag. Derefter kan det blive en voldgiftssag, men jeg håber, vi når frem til et kompromis for jeg håber ikke, Vestbad får et kæmpe underskud, der skal arbejdes ind, da det ikke vil være godt for borgerne,” siger formand for Vestbads bestyrelse og Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due.

Har Rødovre Kommune gjort, hvad I skulle for at blive færdige til tiden og undgå den her situation?

”Firmaet har stillet krav om ekstrabetaling for en række arbejder, som vi mener står i udbudsmaterialet, men det er ikke mig, der står og snakker med dem på byggepladsen. Den måde jeg ser tingene på og de papirer jeg har haft i hånden er så åbenlyse, at mange af tvisterne burde være undgået. Når der eksempelvis står maling af bassin i udbudsmaterialet, så tænker jeg, at det er som det skal være og ikke, at vi skal diskutere, hvem, der betaler malingen,” siger Lene Due.

Hun håber, at der kan laves et forlig omkring mange af de ekstraregninger, som entreprenøren har sendt, og det sandsynligvis vil hænge sammen med et forlig om de vilde dagbøder, som kommunen hver dag sender den anden vej.

Ender det på den måde kun med en lille dukkert i retten, er det kun borgerne i Rødovre, der kan trække på skuldrene over at stå med et udendørs bassin om vinteren i stedet for om sommeren.

Ifølge Lokal Nyts oplysninger er der dog flere forhold i sagen, der fortjener at blive belyst af en uvildig.

Fejl i udbudet

Hvorfor har kommunens folk eksempelvis været så lang tid om at svare på henvendelser fra entreprenøren omkring udsættelse af tidsfristen, og hvorfor hyrer man nu et nyt firma ind til at sørge for strømforsyningen til det vandbehandlingsanlæg, man angiveligt har fejldimensioneret fuldstændig i udbudsmaterialet.

Ja, faktisk så meget, at der slet ikke er strøm nok på grunden til, at det kan virke.

Det betyder i praksis, at kommunen i stedet for at lade den nuværende entreprenør stå for en løsning, har lejet en stor generator andetsteds, som lige nu forsyner anlægget med strøm, indtil et andet firma graver ledninger ned og fører dem hen til en permanent strømkilde af passende størrelse.

Den slags koster op imod 3000 kroner om dagen.

I mellemtiden kan de få vinterbadere, der har lyst til at hoppe hen over de rustikke træplader på vej til bassinet, så tænke over, hvorfor håndværkerne gik med sikkerhedssko ved siden af den hånds-store strømledning, mens de selv må nøjes med bare tæer.

Hovedentreprenøren håber at få løst nogle af problemstillingerne med kommunen inden det kommer så vidt, men kommunens folk har først tid den 3. december.

”Vi er igen og igen gået i stå i det her projekt fordi kommunens folk ikke kan svare på nødvendige spørgsmål angående udbudsmaterialet. Vi har adskillelige gange bedt om et møde senest den 23. oktober, med folk højere oppe i systemet, som ved, hvad de snakker om. Nu har kommunen så langt om længe indvilliget i et møde med os, men først om en måned. De må have travlt oppe på kommunen, siden det skal tage seks uger at mødes med os,” siger Jon Buch Vedstesen, der ikke i flere årtier har oplevet et dårligere samarbejde med en bygherre, end det med Rødovre Kommune.

Derfor tager han også en kommende voldgiftssag helt roligt.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at byggesagkyndighedssagen falder ud til vores fordel, men vi er kede af, vi ikke har kunne snakke med nogen med kompetence løbende og om en udsættelse af tidsfristen,” siger han og lover, at Christiansen & Essenbæk er færdige primo december