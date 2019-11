Frikirke vil hjælpe 250 familier med julemad

I 11 år har Højnæskirken delt julekurve ud til borgere, der har brug for hjælp i december måned. Juleprojektet har et budget på godt 100.000 kroner og sidste år hjalp mere end 30 lokale virksomheder med sponsorater. På billedet ses kirkens frivillige, da der blev pakket julekurve sidste år. Foto: Privat

Julehjælp Julen er hjerternes fest, men for trængte borgere er højtiden ofte en økonomisk udfordring. Derfor hjælper Højnæskirken igen i år op mod 250 husstande med julehjælp.

Af Christian Valsted

Fakta Sådan søger du julehjælp

Det er muligt at ringe ind og søge om Højnæskirkens julehjælp torsdag 28. november fra klokken 11.00 på følgende telefonnumre:

4246 6919

4247 6919

4248 6919

4251 6919

5040 4101

“Der er alt, hvad man behøver til en god julemiddag,” siger præst i Højnæskirken Kristian Knudsen med stor begejstring om kirkens årlige julehjælp til op mod 250 husstande.

I 11 år har den smilende præst, sammen med kirken og en lang række frivillige, stået i spidsen for en lokal håndsrækning til borgere, der har det svært i december måned.

Helt konkret har Højnæskirken år efter år, med hjælp for lokale virksomheder, uddelt julekurve til borgere, der indeholdt alt lige fra risalamande, rødkål og kartofler til sovs, konfekt og gaver til børn.

”December måned har 31 dage, men julemåneden kan føles længere og det kan være svært at få økonomien til at hænge sammen og her er julehjælpen en praktisk hjælp – eller en håndsrækning, som borgere har mulighed for at søge til jul,” fortæller præst Kristian Knudsen.

En velsignelse

En af de lokale borgere, der har nydt godt af kirkens tiltag, er 52-årige Heidi (efternavnet er redaktionen bekendt, red.).

Hun har selv modtaget en julekurv fra kirken de sidste tre år og hun husker, det var grænseoverskridende at række hånden frem.

”Det var svært at bede om hjælp for tre år siden, men jeg gjorde dét og det var en stor lettelse, at jeg ikke skulle tænke på at lægge penge til side til en and og en stor julemiddag. I dag ser jeg helt anderledes på julehjælpen. Jeg skammer mig ikke og ser det som en velsignelse,” fortæller Heidi, der i dag også kommer i Højnæskirken til gudstjenester og den ugentlige café om onsdagen.

”Jeg er en del af et fællesskab og jeg møder kærlighed, varme og tryghed i kirken. Det er en rar fornemmelse. Jeg bliver accepteret, som den jeg er,” fortæller Heidi.

Der er to grundlæggende kriterier for at søge; man skal være borger i Rødovre Kommune og så skal man have brug for hjælp. I faktakassen til venstre kan du se, hvornår du kan ringe til Højnæskirken og an-

søge om julehjælpen.