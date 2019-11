Fredagsbrag i Herlev og en udfordrende december

Matt O'Connor og Mighty Bulls får en travl december. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey En yderst jævnbyrdig Metalliga kan meget vel blive splittet op i december, hvor et presset program med ni kampe på fire uger ofte har skilt fårene fra bukkene. Rødovre bliver ekstra presset i år, fordi fem spillere er med U20-landsholdet til VM. Og så ser jeg frem mod fredagens brag i Herlev – den kamp skal bare vindes.

Af Peter Fugl Jensen

Odense i bunden og Aab Pirates i toppen – det er den umiddelbare udskilning hidtil i sæsonen… og nej Odense. jeres trænerfyring i dag hjælper jer desværre ikke. I har ikke mandskabet til mere.

Resten af holdene er usædvanlig jævnbyrdige. Herning har eksempelvis en kamp i hånden i forhold til Rungsted og vinder de formstærke uldjyder den kamp, så er der sølle seks point fra andenpladsen til syvendepladsen. Det er vildt.

I de forgangne sæsoner har der været en form for udskilning i december måned, fordi den er så presset. Tager man juledagene ud af kalenderen, så skal holdene i kamp 9 eller 10 gange i løbet af 25 dage. Det er altså hårdt, når man også lige skal passe sit civile arbejde og familien.

Det tunge program kræver en bred trup, et højt bundniveau og en formidabel evne til at restituere. Det betyder også, at man taber uventede kampe og får ’nemme’ sejre, fordi modstanderen simpelthen har en nedtursdag med tunge ben.

I december er ’vinderne’ dem med en bred trup og som er bedst til at være ’klar’.

Frygter fire kampe i december

I sidste sæson vandt Rødovre fire ud af 10 kampe i december og blev sendt ned i bunden af tabellen. Et af nederlagene var i Odense og den ’samme’ kamp spilles igen den 3. december. Det er en kamp, som bare ikke må tabes, så tyrene skal være klar fra start, hvis de ikke skal opleve en ny blamage.

Men det er helt sikkert en kamp, hvor jeg frygter en gentagelse fra 2018.

Men jeg frygter ligeså meget de efterfølgende fire opgør, for de bliver uden de fem U20-landsholdspillere, som har fremtrædende roller hos Mighty Bulls.

Magnus Carlsen er fast i 3. kæden og har produceret ganske pænt på det sidste.

Frederik Kaels er vel ’sidste forward’ i truppen, men han har grebet chancen, når der har været skader og har været en solid marginalspiller, der for alvor er ved at være klar til at være fast mand i Metalligaen.

Lasse Mortensen er solid i defensiven og en af de spillere, som har trådt i karakter i denne sæson. Han er gået fra marginalspiller i sidste sæson til en vigtig brik i defensiven med offensive trusler via sit gode skøjteløb.

Christoffer Frænell og Kasper Larsen er stadig unge, men de får masser af istid og er en vigtig del af Rødovres trup, især fordi træner Riku-Petteri Lehtonen kører bredt – også i de afgørende momenter i slutningen af en 3. periode, hvor Kasper Larsen så godt som altid er en del af de backpar, som kastes for løverne og han bliver bedre og bedre for hver måned der går.

Det er altså spillere, der vil være savnet og er de to backs, Kasper Jensen og Julius Nyquist, stadig ude med skader, så er Rødovre altså nede på tre backs; Nick Crawford, Miro Keskitalo og Marco Illemann.

Det betyder, at Rødovres trænerduo skal omskole et par forwards og/eller kigge på erstatninger i 1. divisionstruppen.

Hvem står klar i kulissen

Det er unge spillere, som har masser af talent og generelt er veltrænet under Brian Madsens ledelse i RSIKs 1. divisionstrup.

Rasmus Birk Heine har lidt erfaring fra landets bedste række fra tiden hos Hvidovre Fighters, men Heine er også den ubetinget mest rutinerede spiller med sine 21 år.

Selvom det oser af talent i RSIK, så er springet for en 18-årig fra kampene i 1. division til en hektisk tid i Metalligaen enormt stort. Jeg ser de dygtigste til at være de to 18-årige Anton B. Hansen og Jerry Välipirtti, men om de er fysisk klar, er jeg slet ikke sikker på.

Til gengæld er både Rasmus Birk Heine og Lasse Carlsen fysisk stærke, men om de kan vænne sig til Metalligaens hurtige spil på ’ingen tid’, er jeg i tvivl om.

Den sidste, som kan komme i spil, efter min mening, er Philip Petersen, som er en af mine yndlingsspillere, fordi han startede i en forholdsvis sen alder, men har arbejdet stenhårdt for at komme op på niveau. Han har aldrig brokket sig, men har taget de ’tørre tæsk’, som trænerne har givet ham gennem tiderne og kæmpet sit skøjteløb op på et rimeligt niveau. Desuden er han et fysisk pragteksemplar.

Skal en enkelt spiller tages op, som Magnus Galby på forwardsiden, vil jeg være helt rolig. Men tre unge gutter på én gang – det bliver en udfordring. Men har jeg læst Riku-Petteri Lehtonen og Morten Andreasen rigtigt, så er de fuldkommen ligeglade og spiller med dem, som de har til rådighed. Og så skal rødovreånden nok hive et par sejre hjem, for man kan være stensikker på, at de her unge gutter, med gigantiske ishockeyhjerter, vil gøre alt for at vinde hjemme i Rødovre Centrum Arena.

Det var en masser set fra mit udgangspunkt, men hvad tænker trænerduoen om en situation, der kan ende med en ultra smal trup.

”Det er selvfølgelig noget, vi har tænkt på. Vi har spillere fra 1. division med til vores træning og de kan blive en løsning. Men det kræver, de tager tingene seriøst og viser, de vil det her ellers kan vi ikke tage dem med til en kamp i Metalligaen. Det vil de ikke være klar til,” siger assisterende træner Morten Andreasen, der ikke vil afsløre, hvad de ellers har i tankerne.

”Nej, men det skyldes også, at vi ikke kender vores trup om tre uger. Vi kan få flere eller færre skader og måske sies en eller to spillere fra U20’s landsholdstrup. Vi forholder os til situationen, når den er afklaret,” siger Andreasen.

Rødovre er uden U20-landsholdsspillerne i disse kampe:

Den 10. december i SønderjyskE

Den 13. december hjemme mod Frederikshavn

Den 14. december hjemme mod Esbjerg

Den 17. december i Herning (lander denne dag i Københavns Lufthavn og bør ikke være med)

U20 VM Division 1 spilles i Hviderusland og turen hjem fra Minsk er altid lang og det vil næsten være en sensation, hvis al ishockeyudstyr kommer hjem samtidig med spillerne. Danmark skal møde værterne, Norge, Letland, Slovenien og Østrig.

Skal vinde i Herlev

Det stramme og udfordrende program i december gør det endnu mere vigtigt for Rødovre at vinde fredag aften i Herlev. I den jævnbyrdige række er der simpelthen ikke plads til tre nederlag i træk, så kigger man op ad i tabellen.

Jeg er også overbevist om, at tyrene stanger ørnene i en forventelig herlig kulisse i Ørneborgen. Denne gang skal Rødovre bare lige huske at spille samtlige 60 minutter.

En sejr vil være vigtig, for Rødovre skal, efter min mening, slutte i top 6. En 7. eller 8. plads vil betyde kvartfinale mod Aab eller Rungsted og det går bare ikke i en kvartfinale, hvor de stærke tophold kommer med friske ben og har haft god tid til at forberede sig.

Desuden er Rødovre for gode til en 8. plads og det skal de bevise fredag aften.

Rødovre er stadig uden Kasper Jensen og Julius Nyquist. I Ålborg var Magnus Galby en del af truppen, fordi Nicklas Carlsen og Frederik Kaels blev hjemme i forstæderne med skader.

”Vi har definitivt ikke Kasper og Julius med, selvom Julius er i bedring. Kasper er stadig ude på ubestemt tid, mens Julius er nede på uge til uge beslutninger, som vi kalder det.”

”Når det gælder Kaels og Nicklas Carlsen, så er det dag til dag beslutninger, så måske er den ene med i morgen mod Herlev. Det kan kun tiden vise,” siger Morten Andreasen, der ikke vil røbe, hvilke skader de trækkes med.

Mere stabilitet ønskes

Rødovre er markant bedre end i sidste sæson, som i øvrigt ikke fortæller ret meget, for der blev tyrene reddet af, at Herlev og Odense bare var dårligere.

I denne sæson er det anderledes, for niveauet er steget generelt og især Herlev har fået et højere niveau, selvom jeg stadig spår dem en 8. plads.

Det betyder, at Rødovres niveau også er steget. Men det betyder ikke, det er godt nok. For jeg må godt nok indrømme, at niveauet har været svingende. I den ene kamp spiller Rødovre 60 bundsolide minutter og man får tanker om, at i år bliver året med en top 4 placering.

I den næste kamp er bundniveauet og de personlige fejl total overskyggende. Se bare på highlights fra Aalborg eller da Rødovre pludselig stoppede med at spille ishockey, da de førte 4-1 over Herlev med under 10 minutter tilbage og så endte det 4-4 eller blamagen på 9-4 i Rungsted. Tsk, tsk, tsk… det må ikke ske.

”Det er noget, som vi arbejder på, for vi har store udsving. Spillerne er godt med i systemerne, men der er koncentrationssvigt og vi begår personlige fejl, som koster. Det skal der rettes op på,” siger Morten Andreasen.

Ikke kun udfordringer i Rødovre

Omvendt har andre hold ligeså store udfordringer eller endda større. Esbjergs nedtur var enorm på grund af nogle skader. Det må være bekymrende.

Frederikshavn har det heller ikke let. De var suveræne 2’er efter 12 runder, men er i dag to nederlag fra en potentiel 8. plads.

Den største overraskelse, for mig, hidtil i sæsonen var i tirsdags. Hvordan pokker kan Rungsted tabe 0-6 på egen is… til Esbjerg? Det burde ikke kunne ske for det rige hold i Nordsjælland.

Tilbage til Rødovre, for der er altså positive oplevelser, som jeg hænger min hat på. Eksempelvis, at Rødovre vinder i Frederikshavn og at man på målmandsposten er tæt på Metalligaens bedste duo, hvis ikke den bedste og det får stor betydning, når det skærper til.

Desuden har Rødovres unge backs taget udfordringen op og gør det langt over mine forventninger. Jo, der er plads til forbedringer, men det skal der være, når man har tre backs på 17, 19 og 20 år, der får fuld spilletid.

Vidste du at…

Rødovre havde 18 point efter 20 kampe i sidste sæson. I denne sæson har tyrene 27 point.

Rødovre havde kun besejret Herning, Herlev, Rungsted og Odense på dette tidspunkt i sæsonen for et år siden.

I år mangler Rødovre kun at vinde over Esbjerg og SønderjyskE.