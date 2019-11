Farvel til verdens bedste Bo

Bo Slemming, til højre, og Niels Jepsen siger farvel og goddag til skolen, de begge elsker så højt. Foto: Brian Poulsen

store byttedag End ikke julemanden på Grønland får så mange tegninger som Valhøj Skoles afgående leder, Bo Slemming. Ikke i november måned i hvert fald. Til gengæld har hans afløser allerede planerne for fremtiden klar.

Af André Bentsen

Booooooooo, du må ikke stoppe.”

Antallet af elever, der denne ene dag får lov til at råbe på gangene på Valhøj Skole, nærmer sig det uoverskuelige.

Bo Slemming har i 20 år været Valhøj Skoles chefdirrigent og ført skolen sikkert ind i profiltiden med fokus på idræt og bevægelse og det er noget eleverne kan huske.

Men uanset, hvor mange tegninger de har givet ham i gave de sidste par dage og hvor meget de tigger ham om at tage et år mere på kontoret, så er Bo Slemming officielt trådt tilbage.

Men det sker ikke uden en klump i halsen, indrømmer han gerne.

“Det er helt vildt så mange, der har været forbi, har tegnet eller skrevet til mig. Det siger alt om, hvor fantastisk det er at være her på Valhøj. Her er sammenhold, fællesskab og det er en skole, der vil børnene

så meget og kan meget med dem,” siger Bo ret så bevæget over, at så mange hele tiden stikker hovedet ind på kontoret med en afskedsgave og et kram.

“Det er meget rørende, men også en god fornemmelse at forlade en skole, der er fyldt med børn, som er glade for at være her og som forældrene er tilfredse med,” siger han.

Afløseren har været igang længe

I vanlig stil vil han helst have, at vi taler med en anden og i dette tilfælde er det på sin plads, for den anden hedder Niels Jepsen og er med sine fem et halvt år på skolen en oplagt afløser til stillingen.

“Det er fantastisk at overtage en skole, hvor børnene bare ‘er’ skolen og der er stærk social kapital, dannelse samt forældre og lærere, der godt gider at løfte lidt i fælles flok,” siger Niels Jepsen, der ikke er skræmt af den udvikling og udvidelse, som skolen står foran. Tværtimod.

“Det betyder alt for mig, at vi er et sted, hvor vi skal et andet sted hen. Der bliver flere lærere og unge mennesker omkring os og vi skal have smittet dem med hele den her sjæl, hvor alle brænder for at være her,” siger Jepsen, der lader Bo Slemming fortælle lidt om den kommende fælles multihal og de mange nye klasselokaler.

“Sådan har der hele tiden været nye store ting, men det største ved det her sted er hverdagen,” understreger Bo Slemming.

Ikke en ny Bo

Skal han alligevel fremhæve en enkelt ting fra de sidste 20 år, er det skiftet til at blive en idrætsprofilskole.

“Det var et stort vendepunkt for skolen og det var det pædagogiske servicecenter, som en juvel midt på skolen, også.”

Niels Jepsen er allerede igang med at tænke i udvidelserne.

“Det bliver altid en udfordring at få et stærkt fællesskab til at fortsæte med at være stærkt. Vi har en god arbejdsplads, hvor folk har lyst til at komme, så vi skal have fastholdt tradi-

tioner og at fejre de succeser, som i virkeligheden er hverdagen på dette sted, fordi det giver stabiblitett og visionære medarbej-

dere,” påpeger Niels Jepsen, der nægter at være en ny Bo.

“Jeg overtager med at være mig selv og stå på de ben og de værdier, som jeg har stået for i 5½ år. det handler for alt i verdenen om ikke at være en ny bo – men en gammel ny niels. Jeg skal stå på mål for værdierne, som skolen har stået for.