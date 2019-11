Få mest muligt ud af din fritid

sponsoreret indhold Hvordan du bruger din fritid, har betydning for dit sociale liv, din kondition og også din livsglæde. Med gode fritidsaktiviteter, kan du få mere ud af din hverdag, så den ikke bliver alt for arbejdstung. Det er ikke kun weekenden der skal ses frem til, men også arrangementer i løbet af ugen.

Rødovre er fuldstændig pakket med muligheder, når det kommer til fritidsinteresser, og der er arrangementer til alle aldre. Tag et kig på kommunens hjemmeside eller læs videre og få et par forslag til, hvad du kan bruge din fritid på.

Dyrk din søvn

Til en start, skal du sørge for at få en ordentlig søvn. Med god søvn er der nemlig energi og overskud til at lave alle de spændende aktiviteter efter arbejde.

Det vigtigste for den gode søvn er sovemiljøet og særligt den seng du sover i. Der er mange senge på markedet, og det kan være svært at finde rundt i. Du kan tage et kig på denne test af continentalsenge, og se om der er én til dig

Kom ud i naturen

Rødovre har en masse smukke naturområder, som du kan gå lange ture i. Du kan også finde guidede ture rundt i alle parker og lignende, hvis du samtidig gerne vil høre information om områderne. Lidt frisk luft er i hvert fald altid godt for sjæl og sind.

Du kan evt. lave en ugentlig aftale om en gåtur med en god ven, og derigennem holde dine bekendtskaber vil lige.

Lær at spille på et nyt instrument

Musik er helt sikkert noget af det som trækker på smilebåndet. Og så er det fedt at lære noget nyt. Derfor kan du forsøge dig med at lære et nyt instrument at kende, ved at få undervisning på nettet. På nettet kan du starte som helt nybegynder og få lektioner hjemme i stuen. Hvis det lyder som noget for dig, kan du læse mere her.

Gå på aftenskole

Hvis du hellere vil ud ad døren i fritiden, kan du går på aftenskole. På aftenskolen i Rødovre findes et væld af spændende arrangementer og undervisning. Du kan f.eks. gå til kor og møde nye mennesker. Der er ikke noget som at synge sammen i harmoni.

Du kan gå til voksenundervisning og lære en ny kundskab eller et nyt sprog. Livslang læring er essentiel for et langt og godt liv, så det er aldrig for sent at lære noget nyt.