Den personlige stil vinder frem

00'erne var meget kendt for det minimalistiske og det ikke så personlige element. Man måtte gerne skille sig ud, men man skulle sikre sig at man passede ind. Dette paradoks gjorde stilen meget upersonlig og grå. Sådan er det heldigvis ikke længere.

Der ses en tydelig tendens henimod det mere personlige og unikke som en samfundsudvikling der vil fortsætte et godt stykke tid endnu. Især i de større byer er mangfoldigheden voksende og det betyder personlig tøjstil, personlig boligindretning samt unikke personligheder.

Personlig tøjstil

Tøjstilen er blevet meget vigtig for de fleste. Det er vores udtryk udadtil og siger nogen om hvem vi er. Med mulighederne for at vælge en personlig tøjstil, kommer dette endnu mere til udtryk. Her har du nemlig mulighed for at benytte hvad du ønsker; hvis du er til det meget farverige og spraglede tøj kan du gå i det og der er samtidig ikke nogen der direkte dikterer hvad der går og ikke går. Det giver den enkelte mulighed for at udfolde sig på sin egen måde gennem sin påklædning.

Personlig boligindretning

Det er ligeledes oppe i tiden at vælge en mere personlig boligindretning. For et årti siden skulle alt være sort/hvidt og strømlinet. Sådan er det ikke længere. Det er i dag blevet langt mere almindeligt at hive personlighed ind i indretning, fx via små træskilte med unikke tekster der siger noget om hvad du/I står for. Det kan også være via personlige billeder der pryder væggene af dem i holder af. Personlig boligindretning kan ligeledes være at vælge de farver og de genstande man godt kan lide uden omtanke for hvad andre tænker og vælger.

Unik personlighed

En unik personlighed er også blevet langt mere socialt accepteret i dag, end for bare 10-20 år siden. Det er moderne at være den man er, og ikke kere sig om hvad andre mener og syntes. Dette betyder også at der er poppet en del mindre niche butikker op online, som gør det lettere at finde gaver til de mange unikke stile. Ligeledes er der den anden vej rundt mere tolerance og accept i samfundet i forhold til seksualitet, etnicitet, økonomiske forhold, race, religion m.m.

En samfundstendens der fortsætter

Der er ikke noget der tyder på at den personlige stil, er noget der vil stoppe og vende i nær fremtid. Det er en samfundstendens som sker som fælge af en stigende befolkningstilvækst på Jorden generelt og dermed en større mangfoldighed og diversitet. Det er en måde at tilpasse sig samfundet og følge med udviklingen. Det er samtidig en tendens der giver den enkelte muligheder for at være den man er, uden at skulle forklare sig.