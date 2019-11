Den hyggelige julefrokost i Rødovre

Foto: Flemming Ege

SPONSORERET INDHOLD Er man ikke til fest, høj musik og dommedagstømmermænd, får du her et par gode alternativer til julefrokosten, som sagtens kan være hyggelig og underholdende. Her er et par gode tips til, hvordan du holder den her i Rødovre.

Hold nu op, hvor var jeg fuld og jeg har lidt svært ved at huske den sidste time.”

Snaps, julebryg og en overdådighed af mad fra buffeten, der afløses af dans og fest til øredøvende diskomusik til ud på de små nattetimer.

Det lyder, som en typisk dansk julefrokost, men sådan behøver det slet ikke at være. De fleste har alligevel en overvægt af ansatte, som er mere end 30 år og mange af dem gider slet ikke de vilde julefrokoster fra de unge dage.

Julefrokosten er ofte skruet op på et plan, hvor mange slet ikke har lyst til at være med og chefen må gå tidligt for at undgå en bedrevidende ansat, der i snapsedunstens tåge lige pludselig har fået tungen på gled.

God mad er en god begyndelse

Men der er gode alternativer, som er hyggelige, giver en god oplevelse og noget at tale om, når personalet møder ind på arbejdet igen. Man skal bare være indstillet på, at årets julefrokost ikke er en fredag, hvilket gør det nemmere at få en plads og bestille en taxa.

For først og fremmest behøver julefrokosten ikke at være en weekendting, når man ændrer konceptet fra at være en traditionel julefrokost til en oplevelse, eksempelvis i det lokale kulturhus, som i Rødovre er Kulturhuset Viften.

Man kan starte med at ønske god jul på arbejdspladsen over et glas asti eller en øl. På den måde kan den sidste arbejdsbi lige få afsluttet sit arbejde, så alle er klar til at gå eller blive kørt hen til en af Rødovres mange spisesteder. Man kan naturligvis også mødes på den restaurant, hvor aftenen så starter.

Der er en fin variation af spisesteder i Rødovre, som tilbyder god mad – også traditionelle julefrokoster, men hvorfor ikke prøve noget anderledes, når der er så meget julemad i november og december?

Slut af med underholdning

Om julefrokosten er en spændende 3-retters menu, traditionel julefrokost eller a la carte, så vil maven have godt af en lille gåtur. De fleste restauranter i Rødovre ligger i gå-afstand til Kulturhuset Viften, så man vil være frisk til en velskænket fadøl, et godt glas vin eller en iskold sodavand, inden man får en fælles oplevelse i teatersalen, uanset om man er til koncert, stand-up eller teater.

I det lokale kulturhus kan man forudbestille drikkevarerne og sidde sammen i teatersalen. Man skal bare kontakte Kulturhuset Viften på forhånd, men jo før jo bedre.

De fleste vil få sig en god oplevelse, uanset om man er i selskab med Hanne Boel lørdag den 30. november, til julekoncert med Julie Berthelsen søndag den 15. december eller en helt anderledes og sjov julekoncert med Sing Sing Sing – Kind of Christmas lørdag den 14. december. Det kan også være teater mandag den 9. december eller en aften, hvor lattermusklerne bliver rørt godt og grundigt i selskab med Jonatan Spang. Han går på scenen onsdag den 11. december.